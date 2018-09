Røkke lanserer skyskraper for verdenshavene

Nyheter

9. oktober vil Kjell Inge Røkkes selskap X Four-10 legge fram planene for «Verdenshavenes hovedkvarter» på Fornebu.

De første signalene om planene ble kjent på et møte i Bærum i februar. Under Romsdalskonferansen i Molde torsdag, fortalte adm dir i Røkke-selskapet, Nina Jensen, at planene skal lanseres 9. oktober.

180 meter

– Bygget er planlagt like høyt som forskningsskipet er langt. Det fpår en konferansesal med plass til 900 mennesker, og vi håper at det skal kunne huse de viktigste konferansene om havet. Vi ønsker å trekke til oss de fremste havforskerne i verden, sa Nina Jensen på videooverføring under Romsdalskonferansen.

Bygget blir dermed ca 180 meter høyt og vil rage over det tidligere flyplassområdet på Fornebu.

Kjell Inge Røkke har bygd opp sin karriere og rikdom gjennom utnyttelse av havressursene helt siden han dro til sjøs som ung mann. Byggingen av det supermoderne forskningsskipet REV skal brukes av forskere fra hele verden.

RESEARCH EXPEDITION VESSEL (REV) from moodmasters on Vimeo.

Dette skipet skal ha hjemmehavn på Fornebu, der Røkke-selskapet nå vil bygge ut et hovedkvarter for verdenshavene. Nina Jensen er glødende opptatt av å redde havene etter at mennesker har forsøplet havområdene med ektremt store mengder plast. Hun er i likhet med Kjell Inge Røkke opptatt av at Norge skal ta et globalt lederskap for havet.

Verdensledende

– Vi har en av verdens langste kystlinjer, og havressursene er viktige for oss. Vi er en verdensledende havnasjon og har både muligheter og forutsetninger for å ta dette lederskapet.

Da planene først ble kjent i februar, sa konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker at også de er med på å få realisert planene. Selskapet eier tomteareal på Fornebu.

– Gjennom generasjoner har Aker og Aker-eide selskaper vært pådrivere i utviklingen av kunnskapsbasert industri knyttet til havet og havbunnens ressurser. Kjell Inge Røkke har lenge hatt en visjon om å reise Verdenshavenes hovedkvarter her, og nå vil han gjøre det til virkelighet. Det er et fantastisk initiativ. Aker ønsker å være med å legge til rette for at det kan realiseres. Hva dette kan innebære for Aker, vil vi komme tilbake når bygg og planer konkretiseres, sa konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker til Budstikka.no.

Og 9. oktober får vi altså for første gang se hvordan verdenshavenes hovedkvarter kan bli.