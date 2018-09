Nå kan du være med og bestemme nye Moldes kommunevåpen

Nyheter

Storslått og energisk, naturlig drivkraft, «Molderosen», «blå» fra kyst til fjell, framover sammen eller hval og sild?

I 2020 slås Molde, Midsund og Nesset sammen og danner Nye Molde kommune. I den forbindelse skal et kommunevåpen som representerer den nye kommunen på plass. Etter en åpen designkonkurranse, som ble lyst ut før sommeren, sitter man nå igjen med fem forslag fra tre ulike leverandører. Et av forslagene er Molde kommunes eksisterende kommunevåpen.

I løpet av høsten skal hvert av de seks alternativene vurderes nøye av en jury, ledet av ordfører i Nesset, Rolf Jonas Hurlen.

Men folket får mulighet til å være med å stemme over hvilket kommunevåpen de liker best. Folkets stemme blir rådgivende for juryen.

Onsdag ble de seks alternativene publisert på nyemolde.no. Der oppgir du mobiltelefonnummeret ditt, mottar en kode, og velger alternativet du foretrekker. Det er kun én stemme per mobilnummer, og konkurransen har ingen aldersgrense. Det er gratis å stemme, og avstemmingen er anonym. Du kan bo i Molde, Nesset eller i en annen kommune. Avstemninga er fra 26. september og to uker framover.

Her kan du stemme på din favoritt.