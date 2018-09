Nødetatene skal øve på å stoppe livstruende voldshendelse

Nyheter

Tirsdag, onsdag og torsdag vil utrykningsetatene politi, brann og helse med ambulanser øve sammen i Molde. Nå ønsker politiet å varsle om øvelsen slik at folk ikke blir engstelig.

Den viktige kommunikasjonen

– En slik øvelse kan jo skape litt oppmerksomhet, så derfor er det greit at publikum vet at det er en øvelse. Den vil starte tirsdag med full utrykning med alle enheter, forteller Bergem-Ohr. Hensikten er at nødetatene skal øve sammen. Dette er noe politi, brann og helse skal gjøre med jevne mellomrom, forteller han.

– I kritiske situasjoner er der viktig at vi er samtrente, sier politioverbetjenten.

I Molde skal det øves på tre steder i løpet av de neste to ukene. I en boligblokk i Stuevollvegen 6, på brannvesenets øvingsområde i Årødalen og på gamle vegsentralen på Årø. Hendelsen skal foregå både i buss og i bygning.

– Øvelsen vil til en viss grad være synlig i bybildet. Det vil bli noe utrykningskjøring med brann- og politibiler og ambulanser. På det aktuelle stedene der øvelsen skal være vil man også kunne høre rop og kanskje smell, sier Bergem-Ohr.

Rask inngripen

Bergem-Ohr beskriver det de skal øve på slik;

– En pågående livstruende voldshendelse er en situasjon der det kan være en eller flere gjerningsmenn som øver vold – og der vi har mulighet – med rask inngripen – å få stanset den pågående volden. Det kan være vold med håndmakt, med farlig redskap eller med skytevåpen. Det kan skje i noens hjem, i institusjoner eller forsamlingslokale med mange mennesker i, for eksempel, sier Bergem-Ohr. Og legger til:

– Slike hendelser er heldigvis noe som vi er veldig forskånet for i vårt distrikt. Men man skal aldri si aldri.

– Hvor viktig er det at nødetatene øver på slike hendelser sammen?

– Når det skjer en pågående livstruende voldshendelse så må vi ha et visst handlingsmønster, derfor er det viktig å øve sammen. Vi trener på umiddelbar innsats, men samtidig med fokus på innsatspersonellets sikkerhet. Situasjonsvurdering, men likevel rask innsats for å hindre at hendelsen skal bli større enn nødvendig, sier Bergem-Ohr.

– For det kan være et spørsmål om liv og død dette ...

– Ja, i verste fall kan det jo det.