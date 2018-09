Lastebil kjørte av vegen i Vestnes

Nyheter

Politiets operasjonsleder meldte tidlig mandag morgen at en lastebil hadde kjørt av vegen på E39 i Vestnes, og at nødetatene var på veg til stedet. Klokka var da rundt kvart over seks.

Klokka halv sju kunne operasjonsleder melde at føreren framsto som uskadd.

Lastebilen er godt ute av veien. Trafikken går som normalt. Kan bli stengt i en kort periode når bilberger er på stedet. — Politiet MøreRomsdal (@PolitiMRpd) September 24, 2018

Politiets operasjonsleder, Erik Mikalsen, forteller til Rbnett at utforkjøringen skjedde rett ved Vestnes kirke.

– Føreren forklarte til oss at han hadde møtt en annen bil og at han da la seg for langt ut på vegskuldra. Han ble kontrollert av helsepersonell på stedet og erklært uskadd, sier Mikalsen.

– Selv om han kjørte inn i en lyktestolpe, var bilen kjørbar. Etter at bilberging hadde hjulpet den tilbake på vegen, kunne han kjøre videre. Det er snakk om en liten lastebil, forklarer operasjonslederen.