Første spadestikk for nye Storlihytta

Denne uka kom arbeidet med Storlihytta i Moldemarka i gang, med riving av det gamle bygget, og markering av første spadestikk for nybygget som skal komme.

- De første gravemaskinene kom mandag morgenen, og har vært god i gang siden da. På få dager har de revet og ryddet den vestre delen av den eksisterende hytta, opplyser Maria Holo Leikarnes, daglig leder Molde og Romsdals Turistforening, i en pressemelding.

Torsdag var 30 turvenner og sponsorer samlet til markering av første spadestikk på nye Storlihytta, med flagget til topps, kakefest og takketaler til bidragsyterne.

Gamlehytta fram i lyset

Planen er at den gamle hytta fra 1890 restaureres i dialog mellom fylkeskonservator, riksantikvar og Arkitektene BBW AS, som også har tegnet den nye hytta.

- Etter rivingen har den gamle hytta kommet mer til sin rett, kommenterte Ola Gjendem fra Molde Bys Vel.

- Vest for denne bygges den nye, moderne hytta. Alt grunnarbeidet gjøres nå i høst, informerte prosjektleder Ivar Sæter fra XPRO.

Dermed er det klart for støping og bygging av nye Storlihytta så snart snøen smelter til våren og Vardeveien blir kjørbar. Nybygget er planlagt ferdigstilt i løpet av høsten 2019.

- Dette passer også godt med foreningens 130-årsjubileum. Nye Storlihytta vil bli en flott møteplass for Moldefolket og besøkende i årene som kommer, poengterer Holo Leikarnes.

Takket støttespillere

Hun takket de mange som har heiet fram prosjektet - med dugnad og økonomisk innsats.

- Takk til Molde Bys Vel som ga foreningen denne muligheten da de i 2015 solgte hytta til Turistforeningen, takk til Sparebank1 og GassROR for økonomisk støtte, og til Arkitektene BBW AS for innsats også på dugnad, takk for enorm dugnad og frivillig innsats fra både arbeidsgruppa, styreleder og alle de frivillige, og til ordføreren, museumsdirektøren og flere.

- Dermed kan vi lage en god møteplass og sørge for at hytta får et nytt liv, sa Holo Leikarnes. Hun benyttet også anledningen til å minne om at det fremdeles mangler 1,5 million kroner til prosjektet.

Første spadestikk

Holo Leikarnes og Arnt Sommerlund, daglig leder i GassROR, tok så et symbolsk første spadestikk, til stor jubel fra alle de fremmøtte.

- Det er en gledens dag, og målet er at Storlihytta, dens utsikt og området her skal gi motivasjon og glede til mange med å ta turen opp hit i årene som kommer. Dette skal være ei hytte for folket, til bruk for alle. Dette blir fantastisk bra - for en utsikt bygget vuil få. Vi gleder oss til å ta dette i bruk, her kommer det til å bli godt å være, ble det poengtert ifølge pressemeldingen.