Rødt farenivå og ny evakuering

Nyheter

Politiet melder fredag 21. september 2018 at NVE har besluttet å høyne farenivået fra oransje til rødt, og at berørte beboere blir evakuert.

Her er politiets melding:

"Politimesteren i Møre og Romsdal innfører ferdsels- og oppholdsforbud under fjellet Mannen i Rauma kommune.

Vedtaket ble iverksatt onsdag 21. september kl 15.45.

Beboere på gårdsbrukene Lyngheim og Rønningen i Rauma kommune er besluttet evakuert. Eierne av fritidsboliger på vestsiden av Rauma mellom Rønningen og Skjervaholen er vaslet om beslutningen. Det innføres samtidig stopp i passasjertrafikk med tog på Raumabanen. Beslutningen er i samsvar med beredskapsplanen for Rauma kommune.

Politimesterens beslutning om evakuering er iverksatt med hjemmel i Politilovens § 27. "

NVE informerer om rødt farenivå for Veslemannen, og at døgnhastighet nå er opp til 4 c/ døgnet i øvre del av fjellet.

- Vi måler at rørslene i fjellpartiet er store og har auka sjølv ved små nedbørsmengder. Døgnhastigheitene er opptil 4 cm/døgn i øvre del av det aktive partiet og litt under 1 cm i nedre del av det aktive partiet. Meteorologisk institutt har meldt ein del nedbør fram til midnatt, og dette skal auke på ut over natta. På bakgrunn av dette set vi opp farenivået til raudt, seier NVEs vakthavande geolog, Ingrid Skrede.

Veslemannen er eit relativt lite, men svært aktivt parti av det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdalen. Veslemannen har eit volum på 120 000 - 180 000 m3 , det vil seie rundt ein prosent av det totale volumet av Mannen.

Veslemannen, har forskyvd seg meir enn 2 meter det siste året og den nedre delen har bevegd seg 20 centimeter.

Saka oppdateres.