Høyesterett opphever kamskjell-dom

Det slår Høyesterett fast i en fersk dom. Kamskjelldykkeren Krasimir Krastev (56) døde på jobb i 2014. Dette var den tredje gangen en dykker fra samme båt omkom under dykking etter verdifulle kamskjell. I alle saker ble det påpekt brudd på arbeidsmiljøloven og dykkerforskriften.

Frostating lagmannsrett konkluderte med at Kristiansund tingrett tok feil da arbeidsgiveren ble frifunnet etter at dykkeren mistet livet.

Selv mener den daglige lederen i et båtselskapet på Frøya at virksomheten er omfattet av unntaksbestemmelsen i arbeidsmiljøloven for sjøfart, fangst og fiske, noe Høyesterett er enig. Retten opphever derfor dommen fra lagmannsretten.

– Dette betyr at tingrettens dom, hvor min klient ble frifunnet, blir stående. Jeg har bare fått resultatet og ikke begrunnelsen, den får vi trolig først til uka, sier tiltaltes advokat Jan Velund til Adresseavisen.