Nyheter

Nytt uvær over Sør- og Østlandet

Fredag feier et nytt uvær inn over Sør- og Østlandet. Den varslede vinden har ført til at farenivået er høynet til oransje – det nest høyeste nivået. Både politiet og brannvesenet ber folk om å ta nødvendige forholdsregler.

– Vi ber folk innstendig om å sikre båter, trampoliner og løse gjenstander, er beskjeden fra brannvesenet i Agder.

Kina vil innføre sanksjoner mot USA

Kina planlegger å be Verdens handelsorganisasjon (WTO) om tillatelse til å innføre sanksjoner mot USA.

Torsdag ble det kjent at USA innfører sanksjoner mot det kinesiske militærets innkjøpsavdeling, som har stått bak anskaffelser av russiske kampfly og raketter.

Møte for kvinnelige utenriksministre i Montreal

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) reiser til Canada for å møte kvinnelige kolleger fra hele verden.

Møtet, som er forbeholdt kvinnelige utenriksministre fra hele verden, er det første i sitt slag og varer fra fredag til lørdag. I alt 30 kvinnelige utenriksministre skal møtes i Montreal for samtaler i forkant av FNs hovedforsamling.

Landsmøter for KrFU og SV

Kristelig folkepartis Ungdom har landsmøte på Gardermoen i helgen. Lørdag er det ventet at landsmøtet skal ta stilling til spørsmålet om hvem KrF skal samarbeide med framover.

Samtidig holder SV landsstyremøte fredag og lørdag på Thon Hotel Opera. SV-leder Audun Lysbakken taler til landsstyret klokka 11.10.