Nyheter

Norges Bank kommer med rentebeslutning

Norges Bank offentliggjør klokka 10.30 hovedstyrets rentebeslutning om styringsrenten skal økes eller ikke.

Styringsrenten har ikke blitt hevet siden 2011, men sentralbanken har selv forutsett en potensiell renteøkning.

EU-toppmøtets siste dag

Det er andre og siste dag av EUs uformelle toppmøte i alpebyen Salzburg i Østerrike. Når møtet starter klokka 9.30 står migrasjon og brexit igjen på agendaen.

Toppmøtet mellom stats- og regjeringssjefene i EU startet onsdag. Her sa EUs president Donald Tusk at britenes brexitforslag fortsatt trenger bearbeiding, mens Storbritannia advarte EU mot å kreve noe det er umulig å gi.

Kjennelse fra Sarkozys anke

En fransk domstol kommer med avgjørelse i anken fra ekspresident Nicolas Sarkozy, som håper å unngå å bli tiltalt for ulovlig valgkampfinansiering i en sak fra 2012.

Sarkozy nekter for å ha gjort noe galt. Han har hevdet at anklagene er hevn for at Frankrike sendte krigsfly for å nedkjempe Libyas tidligere leder Muammar Gaddafi.

FNs hovedforsamling åpner

FNs generalsekretær åpner offisielt årets hovedforsamling i New York i dag klokka 18 norsk tid.

Det er først mandag neste uke at høynivådelen starter og verdens stats- og regjeringssjefer kommer til FN-hovedkvarteret i den amerikanske storbyen.

Gruppespill i europaligaen

Sarpsborg debuterer i gruppespillet i europaligaen borte mot den tyrkiske storklubben Besiktas klokka 18.55.

Også Rosenborg skal i aksjon. De reiser til Skottland for å møte Celtic for femte gang på litt over et år. Ingen av de fire siste møtene endte med RBK-seier. Kampen begynner klokka 21.