Endrer stengingen av Moldelivegen

Fra torsdag 20. september cirka klokka 12 flyttes vegarbeidsskiltene i Moldelivegen på nytt. Nå krympes vegarbeidsområdet til kun å gjelde vegstubben rett nord for parkeringsplassen på østsida av Sellanrå.

– Vi har foretatt noe istandsettingsarbeider og asfaltering, men må fortsatt holde stengt for å fullføre legging av kantstein og øvrig istandsetting, opplyser prosjektleder Siv Oltean-Vassdal i Molde vann og avløp KF.

– Det innebærer at veien vil bli stengt nord for parkeringsplassen til Sellanrå skole. Innkjøring til parkeringsplassen må skje fra vest, mens utkjøring kan skje både mot øst og vest, men ikke forbi anleggsområdet, understreker Oltean-Vassdal.

– Vi tapte 10 til 15 prosent av kundegruppa vår over natta. Klart det ikke er tilfeldig, sier butikksjef Tamara Slemmen Coop Moldelivegen taper på vegarbeid Butikksjef Tamara Slemmen sier butikken kan leve med svakere omsetning. – Det tyngste er at jeg har måttet si opp folk. Det er ingen god følelse, sier hun.

Samtidig kan hun melde at de for alvor nærmer seg ferdigstillelse av prosjektet i Moldelivegen:

– Hvis alt går etter planen, håper vi at alle igangsettingsarbeider og asfaltering er utført i løpet av tre uker og at veien kan åpnes for normal ferdsel 12. oktober.

Arbeidet i denne delen av Moldelivegen vil da ha pågått i cirka ett år, med unntak av pausen i siste del av juli og første halvdel av august.