Obs bygg Molde best blant 18 omprofilerte butikker

Coops byggevarekjeder hadde samling i forrige uke, blant annet for å gjøre stas på sine egne. Obs bygg Molde ble da kåret til «Årets bygg 2017». De deltok i klassen blant Extra bygg-butikkene som i løpet av året ble omprofilert til Obs bygg. Butikken på Storsenteret i Molde var én av totalt 18 butikker som var gjennom denne endringer tidligere i år.

– Dette er en bekreftelse på den jobben vi har gjort siden vi åpnet dørene, og det gjør meg stolt på vegne av varehuset og mine kollegaer som har vært med å bygge opp varehuset til det den er i dag, sier Odd Tore Bjerkeset, butikksjef på Obs bygg Molde, i en pressemelding.

Kriteriene for å få denne prisen handler blant annet om god omsetningsutvikling og bra kundetilfredshet. Ifølge Bjerkeset scorer butikken i Molde godt over kjedesnittet på nøkkeltallene. I 2017 skal 78,9 prosent av kundene ha svart at de var fornøyde med Obs bygg Molde.

– Vi er en flott gjeng som har det gøy på jobb, og som trives godt sammen, sier Bjerkeset.