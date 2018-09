Tok drosje uten penger – heimturen gikk via politistasjonen

Nyheter

En halvtime før midnatt natt til mandag fikk Molde politistasjon besøk av en oppgitt drosjesjåfør med en berusa og pengelens kunde.

– Han hadde ei dame som ikke ville gjøre opp for seg i bilen, hun hadde ikke penger, sier operasjonsleder John Bratland.

Med kombinasjonen rus og pengemangel der og da, ble løsninga at politiet kjørte kvinna heim.

– Så skal hun betale for seg i dag (mandag, red.anm.). Denne gangen ble det gjort slik. Men hvis hun ikke gjør opp for seg, går jeg ut fra at sjåføren vil anmelde, sier Bratland.

Kvinna er bosatt i området.