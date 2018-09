Regnværet var en god politibetjent i Molde i helga – men politiet trenger tips i flere saker

Nyheter

Regnet høljet ned over store deler av området vårt natt til søndag. Operasjonsleder ved Møre og Romsdal politidistrikt beskriver været som en god politibetjent. Til tross for det dårlige været, har det likevel ikke vært helt rolig i området vårt.

Politiet fikk lørdag inn melding om et seilbrett funnet i fjøresteinene ved Dryna, 700 meter fra ferjakaia. Politiet foretok undersøkelser på stedet, og slo fast at det ikke var gjort noen observasjoner av seilere i området. Politiet ønsker derfor å komme i kontakt med eieren av seilbrettet, slik at de kan bli gjenforent. Hvis noen tror det kan være seilbrettet deres det er snakk om, kan politiet kontaktes på 02800.

23.30 fikk politiet inn melding om høg musikk fra ei adresse i nærheten av Molde sentrum. Bråket avtok like etterpå, og det var derfor ikke behov for assistanse fra politiet.

Utover kvelden var det også en tildragelse på et utested i Molde. Det var fornærmede selv som ringte inn og meldte fra til politiet. Forholdet blir vurdert anmeldt.

I morgentimene søndag fikk politiet inn ei melding om et sykkeltyveri fra ei adresse i nærheten av ferjekaia i Molde. To sykler ble stjålet fra adressa. En ny rød/oransj offroad-sykkel for ungdom, og en eldre hvit offroad-sykkel for voksne. Politiet ønsker tips i saka, og kan kontaktes på 02800.

Ellers har politiet i Molde vært aktiv i bybildet i løpet av natta. Det har ikke vært nevneverdige tildragelser, men politiet har snakket med folk og drevet forebyggende arbeid, opplyser operasjonsleder.

Hendelser fra andre steder i fylket

Ålesund: Mann i 20-åra innsatt i arrest på grunn av ordensforstyrrelse/beruselse på et utested.

Ålesund: Sentrum. Beruset 18 år gammel mann har vært hissig og nektet å forlate et utested. Patrulje til stedet, og personen ble bortvist fra sentrum fram til 08.00 søndag.

Ålesund: Sentrum. Misbruk av ID-kort for å komme inn på utested. Mann på 19 år fikk advarsel og ble bortvist fra sentrum til søndag morgen klokka 08.00.

Sunndalsøra: Innbrudd i bil. Mann i 30-åra ble tatt på fersken. Avhørt, sak opprettes. Bil sikret, opplyser politiet.

Vigra: Beruset mann i 40-årene nekter å forlate flyplassområdet. Innsettes i arrest.

Ålesund: Aspøy. Klage på høg musikk. Festansvarlig kontaktes. Pålagt å dempe musikken.

Ørsta: Dalane. Klage på feststøy fra privat bolig. Ansamling av mange personer. Patrulje til stedet, pålagt å avslutte festen.

Surnadal: Sju bilførere kontrollert i forbindelse med organisert promillekontroll. Ingen reaksjoner.

Ålesund: Aspøy. Sovende mann på gata vekket. I stand til å ta vare på seg sjøl. Sendt i retning egen bopel.

Ørsta: Sentrum. Patrulje kom over overstadig beruset person. Ikke kontakt og reagerer ikke på smerte. Ambulanse rekvirert og kvinna ble kjørt på sjukehus.

Volda: Ansamling av mindreårige på fest i privat bolig. Cirka 15 ungdommer på stedet. Foreldre forsøkt varslet, men politiet lyktes ikke å komme i kontakt med dem. Følges opp av politiet senere. Festen ble avsluttet.

Ålesund: Sentrum. Beruset sovende mann vekket og sendt i retning hotellet han bor på.

Kristiansund: Utested. Vakt melder om overstadig beruset mann i 20-årene som ikke var i stand til å ta vare på seg sjøl. Patrulje kjører vedkommende hjem.

Ålesund: Utested. Politiet tilkalt da vakter måtte legge en mann i 20-årene i bakken. Personen ble bortvist fra sentrum inntil i morgen klokka 08.00.

Sykkylven: Mann i 30-årene anmeldes for kjøring i alkoholpåvirket tilstand. Førerkortet beslaglegges.

Kristiansund: Utested. Overstadig beruset jente, 18 år, ute av stand til å ta vare på seg sjøl. Kjørt hjem.

Ålesund: Sentrum. Overstadig beruset gutt, 19 år, ikke i stand til å ta vare på seg sjøl, satt i arrest.

Ørsta: Melding om opptil 10 personer som er involvert i et slagsmål. De mest aktive var stukket fra stedet ved politiets ankomst. To personer blir anmeldt for ordensforstyrrelse.