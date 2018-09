Stor fisketråler reddet etter brann

Nyheter

Hovedredningssentralen fikk melding om brann i maskinrommet på fisketråleren Langenes klokken 15.03 tirsdag. Raskt ble 14 av de 20 personene om bord evakuert med helikopter, men fordi fartøyet rundt klokken 19 begynte å ta inn vann, ble seks personer værende om bord.

Senere på kvelden, da man allerede hadde fått kontroll på flammene, fikk mannskapet lenseutstyr levert fra Seaking-helikopteret. Ytterligere fire personer ble evakuert til en nærliggende rigg.

To personer har blitt værende på Langenes utover kvelden og natten i et forsøk på å redde fartøyet. Klokken 4 natt til onsdag melder HRS at kystvaktskipet Sortland har begynt å slepe fisketråleren til land.

– Situasjonen om bord er under kontroll. HRS Sør-Norge takker alle som bidro for god innsats, skriver de på Twitter.

Ingen personer ble skadd i brannen.

Tråleren tilhører Engenes Fiskeriselskap. Den er ifølge havfiskeriets interesseorganisasjon Fiskebåt 56 meter lang, 12 meter bred og ble bygd i Ålesund i 1986. Ifølge Stavanger Aftenbladhar tråleren nylig vært på verksted i tre uker.