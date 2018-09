Ny Landbruks- og matminister hedret Alpeost fra Elnesvågen

Nyheter

Norsk Alpeost, fra TINE fikk tildelt Spesialitet-merket av Landbruks- og matminister Bård Hoksrud under åpningen av Matstreif på Rådhusplassen i Oslo.

- Det er en hedersbetegnelse for oss og TINE Norsk Alpeost å motta Spesialitet-merket fra Matmerk. Denne helt nye osten får en spennende høst med lansering, deltakelse i Oste-VM i Bergen i november, profilering i Meny-butikkene og nå også dette. Det viser igjen at 3 år med produktutvikling gir resultater! Veldig gøy for alle oss i TINE, sier May-Liss Heggland, som er utvikler hos Tine.

Knasende god

Norsk Alpeost er en smaksrik, fast gulost ystet av kumelk. Osten ystes på melk fra gårder rundt Romsdalsalpene, ved TINE Meieriet Elnesvågen som ligger i Fræna kommune i Romsdal .

Lengre modning på sør-europeisk vis gir optimal smaksbalanse og osten får en god aromatisk sødme og fyldighet. Den er også fruktig og har en lang og behagelig ettersmak. Den lange modningen fører også til at det dannes tyrosin-krystaller (tyrosin er en aminosyre fra protein i melken), som kan kjennes som små saltkorn som knaser litt i tennene når en spiser osten. Dette indikerer lang modning, og er et kvalitetsstempel for osten.

- Alpeosten passer meget godt når du skal kose deg med et ostefat eller tapas. Den er også godt egnet i matlaging. En sopprisotto eller en kremet pastarett med revet Alpeost kan anbefales! Prøv den også til Raclette eller i ostefondue, sier utvikler Heggland

Utvalgt av fagjury

Merkeordningen “Spesialitet” er en offisiell merkeordning som viser forbrukeren vegen til god lokal mat og drikke . Merkeordningen skal fremme mangfoldet av lokalmat- og drikke i Norge, og ordningen forvaltes av stiftelsen Matmerk med støtte fra Landbruks- og matdepartmentet.

Hvilke mat- og drikkevarer som kommer gjennom nåløyet bestemmes av en uavhengig fagjury, som gjør en grundig vurdering av kvalitet og smak. Produkter som blir tildelt dette merket skal være produsert i Norge, laget av lokale og norske råvarer, gjerne også basert på lokale oppskrifter. De skal også være blant de aller beste i sin kategori. Juryen ledes av Fylkesmann Lars Sponheim.