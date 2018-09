Nyheter

MOLDE: Før sommeren bestemte fellesnemnda for Nye Molde kommune at vegnavn som er helt eller til forveksling like i nykommunen, skal få nye navn.

Nå ber Molde kommune om tips til nye navn på følgende veger: Gjerdevegen, Orvikvegen, Stormyrvegen, Bergtunvegen, Torhusvegen, Talsetvegen, Furulund og Naustvegen. Frist for å levere forslag til kommunen er 1. oktober 2018.