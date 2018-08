Forsvarer: – Spilleren er lettet

Nyheter

Øyvind Panzer Iversen forsvarer MFK-spilleren som sist uke sto tiltalt for såkalt sovevoldtekt, men som mandag ble frikjent av flertallet av dommerne i Romsdal tingrett. Samtidig ble spilleren dømt til å betale kvinnen oppreisningserstatning på 150.000 kroner.

– Hva er spillerens og din reaksjon på dommen?

– Spilleren er selvfølgelig lettet over å ha blitt frifunnet for straff. Og for min del er jeg ikke overrasket over at han ble frifunnet strafferettslig.

– Hva er spillerens og din reaksjon på at tingretten dømte ham til å betale erstatning til kvinnen?

– Vi vil se nærmere på hvordan vi tar det videre. Hvis statsadvokaten har bestemt seg for å anke, vil vi be om å få overprøvd det sivilie kravet om erstatning, sier Panzer Iversen.

– Din klient står i en skvis her: på én side er han frikjent for skyld, der kravet er bevis utover enhver rimelig tvil. Samtidig er han dømt til å betale erstatning, siden alle dommerne fant det klart mest sannsynlig at han begikk voldtekten. Hva tenker spilleren om følgen for karrieren og tilknytninga til MFK i en slik situasjon?

– Det har han ikke rukket å reflektere over. Nå er han først og fremst lettet over at han er frifunnet for straff, sier forsvareren.