Postman Pat med fuktig show på Eide

«Årets kjekkeste helg i Eide» kan nå også skilte med «årets fuktigste helg i Eide». For det har bøttet ned noe vanvittig med regn denne lørdagen. Det har nesten kommet mer nedbør på to timer lørdag formiddag enn resten av sommeren til sammen.

Men selv om arrangørene ikke har vært spesielt heldig med været, er det stappfullt med blide folk på Eide.

Janne Lysgård har vært med og arrangert Eidedagene i en årrekke, og sier hun er mektig imponert både over folk som tar turen og alle som står i bodene her og smiler i et sånt et ufyselig vær – det er fantastisk, mener Lysgård.

Postman Pat og katten Miss dro minst 200 barn og familiefolk til sitt show fra klokka 12. Det er ellers hoppeslott, bruskasseklatring, konkurranser og annen underholdning i regnværet denne helga.

