Ber om 175.000 kr i erstatning til kvinnen

Nyheter

Bistandsadvokat Mette Ekroll Nyland la i retten fram begrunnelse for at erstatning til den fornærmete kvinnen bør ligge over den etablerte normalen på 150.000 kroner.

Begrunnelsen var at belastningen på henne hadde vært særlig stor, av to grunner: at tiltalte av klubben ble «løftet opp» gjennom sin rolle i klubben, samt all mediedekningen i saken.

Erstatning på ett eller annet nivå blir automatisk innvilget dersom tiltalte blir dømt.

Men hvis han ikke blir dømt, plikter retten likevel å vurdere om det er mer sannsynlig at MFK-spilleren har gjort det han er tiltalt for, enn at han ikke har gjort det.

I så fall kan også retten innvilge erstatning.