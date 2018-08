Fornærmete husker at hun våknet på soverommet

Nyheter

Rettssaka mot MFK-spilleren som står tiltalt for såkalt sovevoldtekt går for Romsdal tingrett tirsdag og onsdag. Mannen erkjente ikke straffskyld da rettssaka startet tirsdag morgen.

Våknet av fremmed mann over seg

Kvinnen våknet av at en fremmed mann lå oppå henne og hun kjente smerter i underlivet.

Dette forklarte den fornærmete kvinnen i tingretten tirsdag formiddag, i rettssaken mot en MFK-spiller tiltalt for såkalt sovevoldtekt.

Lørdag 13. mai i fjor hadde kvinnen vært på vorspiel med venner, dratt på Syd, gått videre til Rød, og til slutt havnet på nachspiel hos tiltalte. I dag husker hun lite fra Rød og hvordan hun kom seg til nachspielet, der overgrepet skal ha skjedd. Hun fortalte at hun generelt tåler alkohol dårlig, og flere ganger har hatt blackout i den forbindelse.

Hun husker svært lite fra nachspielet, men husker godt at hun våknet i en seng på et soverom, med en fremmed mann over seg, og med smerter i underlivet.

Hun forklarte også at hun da var uten truse og bukser, men la med alle klærne på, på overkroppen.

Hun forklarte videre at hun begynte å slå tiltalte unna seg, og fikk en tanke om at hun burde ta bilde, ut fra en sterk opplevelse av at det hadde skjedd noe. Hun sa at hun tok opp mobilen for å ta bilde, men at tiltalte da ble veldig sint.

Gjorde opptak uten å vite det

Hun la da mobilen tilbake i veska. Det viste seg at innstillingen var på video, ikke foto, og at et videoopptak var i gang og fortsatte i fire minutter.

Dette opptaket ble avspilt i retten. Der går det fram at de to havner i en krangel når hun sier «you rape me», og han protesterer, og spør hvorfor hun kom til leiligheten hans.

Til slutt spør han om han skal bestille en taxi til henne. Hun svarer ikke på dette i lydopptaket.

I retten forklarte hun at hun var redd for at han skulle få vite adressa hennes. Ifølge forklaringen kom hun seg ut av leiligheten og gjemte seg et sted, fordi hun var redd han kunne komme etter.

Gikk til voldtektsmottaket

Hun kontaktet ei venninne og fortalte om situasjonen, en kontakt som endte med at hun dro til voldtektsmottaket ved Molde sjukehus samme dag.

Dagen etter gikk hun til politiet og anmeldte saken.

Hevder det var frivillig

Tiltalte har ikke bestridt at det fant sted et samleie, men har i sine tidligere forklaringer til politiet sagt at det var frivillig.

Kvinnen er sterkt preget av situasjonen, snakker ganske stille, og har flere ganger tatt til tårene.

Hun fortalte at hun i etterkant har følt at hun har «mistet alt». Blant annet ble hun sjukmeldt etter en tid, og strever på ulike vis med ettervirkninger av situasjonen hun opplevde.

Kvinnen forklarte at det har vært vondt å oppleve at tiltalte, i kraft av sin stilling, «blir løftet opp», mens hun føler at hun har mistet alt.

Det har også vært svært vanskelig å forholde seg til mange og ulike meninger i saken fra folk som ikke var til stede.

Fornærmete gjorde sin forklaring ferdig før lunsjpausen. Etter pausen skal tiltalte forklare seg.

Tolking på to språk

Under rettssaka får tiltalte kontinuerlig alle vitnemål tolket til sitt eget språk.

Også ett av vitnene, en annen spiller i MFK-miljøet, får tolking til sitt eget språk.

Forhandlingene startet kl. 9.15 i dag, og starter kl. 9.00 i morgen.

Rekkefølgen på det som skjer og har skjedd i dag:

Først innledet aktor Thorn Nordheim og gjorde rede for saka.

Deretter har den fornærmete kvinnen forklart seg, etter pausen skal tiltalte innta vitneboksen med sin forklaring.

Så kalles vitnene inn i tur og orden.

Utenom fornærmete skal åtte vitner innkalles i saka.

Av disse fører forsvareren to, inkludert MFK-direktør Øystein Neerland, mens aktor fører resten.

De øvrige vitnene er venner av de involverte, inkludert et par spillere i MFK-miljøet, og folk som var til stede da voldtekten skal ha skjedd i Molde i mai i fjor.

Sorenskriver Ole Ingar Ødegård i Nordmøre tingrett er dommer i saka.