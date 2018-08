Utsetter åpning av festivalområdet - konsertene går som planlagt

Nyheter

- En ting er at det vil være surt og kaldt å gå rundt på markedsområdet i slikt vær. En annen er at det er meldt såpass kraftig vind at vi av sikkerhetsmessige årsaker ikke vil sette opp teltene. Åpningen av markedsområdet blir derfor utsatt til i morgen, sier festivalsjef Nina Jacobsen til Rbnett.

- Vi kommer til å rigge opp teltene mellom klokka sju og ti i morgen tidlig slik at festivalområdet åpner som planlagt klokken 11.

Konsertene går som normalt

Fredag kveld skal det være konserter med Perler for Svin og Stage Dolls. De vil gå som planlagt, forteller festivalsjefen. Det gjelder også musikkquizen.

- Vi åpner hallen som planlagt. Alle matvognene blir også satt opp siden de ikke har telt. Så det blir solgt mat og drikke.

- Inne i hallen er det tørt og lagt inn varme, det må du få med.