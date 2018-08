Nyheter

Store nedbørsmengder og kraftig vind er grunnen til at farenivået er økt. Fjellpartiet skal nå være på rundt 9-19 mm per døgn i øvre del og 2 mm per døgn i nedre del. Så langt har det kommet 2,7 mm nedbør.

Hittil i år har det vært bevegelser på til sammen én meter ved Mannen. Fjellpartiet er blant de mest overvåkede i landet og er nøye kontrollert av geologer i NVE.

I 2014 varslet geologene et kjemperas ved fjellpartiet, men raset kom aldri.