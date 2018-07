Beit butikkansatt etter å ha blitt tatt for nasking

Nyheter

Saken mot ei kvinne i midten av 20-årene var tidligere i sommer oppe til behandling i Romsdal tingrett. Hun var tiltalt for butikktjuveri, vold, bruk av narko, innbrudd og dokumentfalsk.

Kvinna, som opprinnelig er bosatt i Trondheim, innrømmet straffeskyld i alle sakene hun var tiltalt for. Samtlige forhold fant sted i 2017.

Hun ble blant annet knepet for butikktjuveri, men da en ansatt i butikken holdt henne tilbake, bet hun ham over øret og i en arm. Ved en annen anledning skal hun også ha slått ei venninne i ansiktet med knyttet neve, og i et tredje tilfelle lugget, bet og sparket hun ei kvinne hun møtte på en fest.

Kvinna har rusrelaterte utfordringer, men er nå i et behandlingsopplegg for dette. Hun fikk dessuten strafferabatt for sin uforbeholdne tilståelse.

Romsdal tingrett dømte henne til samfunnsstraff i 100 timer med en gjennomføringstid på ni måneder. Den subsidiære fengselsstraffen ble satt til fem måneder.