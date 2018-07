Nyheter

Person døde i trafikkulykke i Enebakk

En person er bekreftet omkommet etter en trafikkulykke i Flateby i Enebakk sent i går kveld. I tillegg er fire personer fraktet til Ahus med lettere skader, mens én ligger alvorlig skadd på Ullevål sykehus. To biler var involvert i ulykken.

– Ting tyder på at en av bilen har fått en skrens og kommet sidelengs inn i den andre bilen. Ulykken har skjedd i høy hastighet, så det har nok vært en alvorlig trøkk, sier operasjonsleder Tom Sandberg i Øst politidistrikt.

Kvinne drept under gisselsituasjon i USA

En kvinne ble drept under en gisselsituasjon på et supermarked i Hollywood i California. En mann er pågrepet, bekrefter politiet.

Mannen, som ifølge CNN er 28 år gammel, er også mistenkt for å ha skutt sin egen kjæreste og bestemor før biljakten som endte i gisselsituasjonen. Etterforskere mistenker at mannen skjøt de to kvinnene rundt klokken 1.30 lokal tid, før han flyktet fra åstedet.

Mann knivstukket i Sandnes

En 24 år gammel mann er alvorlig skadd etter å ha blitt knivstukket på en privat adresse i Sandnes. En 50 år gammel mann og en 23 år gammel kvinne er pågrepet.

Bevæpnet politi rykket ut, og pågripelsen forløp seg udramatisk inne i boligen der knivstikkingen skjedde, opplyste operasjonsleder Victoria Hillveg i Sørvest politidistrikt til NTB.

Indonesia deporterer narkotikasmugler etter 18 år

Etter 18 år i indonesisk fengsel ble den 45 år gamle franskmann Michael Blanc, som er dømt for narkotikasmugling, løslatt og satt på flyet hjem.

Blanc ble 26. desember 1999 pågrepet på flyplassen på ferieøya Bali med 3,8 kilo hasj gjemt i sitt dykkerutstyr. Franskmannen ble opprinnelig dømt til livstid i fengsel, men fikk senere straffen kuttet ned til 20 år. Etter en lang kamp, anført av hans mor, er Blanc nå deportert til Frankrike.

Kamara scoret etter Zlatan-pasning

Ola Kamara chippet inn utligningen etter en fantastisk pasning fra Zlatan Ibrahimovic da Los Angeles Galaxy snudde 1–0 til 1–3 mot Philadelphia Union. Etter 46 minutter spilte den svenske superstjernen Kamara igjennom. Alene med keeper chippet nordmannen ballen elegant i mål.

Lørdagens nettkjenning er Kamaras åttende for sesongen. Dermed er han én scoring unna landsmann Adama Diomande, som spiller for byrival Los Angeles FC.