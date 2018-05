Bil krasjet med moped natt til søndag

Nyheter

Politiet fikk melding klokka 01.56 om at en bil og en moped hadde kollidert i Elnesvågen, Fræna.

Uhellet skal ha skjedd i sentrum av Elnesvågen, da mopedføreren kom kjørende på forkjørsvegen. Bilen skal ha kjørt ut i vegen, og trolig ha brutt vikeplikten, i følge politiet.

– Førerkortet til bilføreren, en mann i 20-årene, er beslaglagt. Det var ingen alvorlige skader, men jenta som kjørte mopeden klaget over smerter og ble kjørt til sjukehuset med ambulanse for en sjekk, forteller operasjonsleder Per Åge Ferstad ved politets operasjonssentral.

Politiet oppretter sak på forholdet, men har ingen mistanke om at det var ruspåvirket kjøring.