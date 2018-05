Trafikkulykke ved Retiro – to biler involvert

Nyheter

Like før 12.30 lørdag ettermiddag melder politiet om ei trafikkulykke ved Retiro i Molde. To biler skal være involert i ulykka.

Ved 13-tida melder politiet at de tre personene som var involvert i ulykka er sendt til akuttmottaket ved Molde sjukehus.

– Ulykka fant sted ved innkjørselen til Retiro i 60-sona. Det skal være snakk om en påkjørsel bakfra. Det er totalt tre personer involvert i ulykka, og alle er bevisst og ingen sitter fastklemt. Vi har nettopp kommet til stedet, og har ikke fått noen informasjon om eventuelle problemer med trafikkavviklinga på stedet som følge av ulykka, sier operasjonsleder ved Møre og Romsdal politidistrikt Per Åge Ferstad til Rbnett.

Saken oppdateres.