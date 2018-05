Eidsvåg ble fylkets første trafikksikre barnehage

Nyheter

I Erik Hartmanns fravær, Trygg trafikks distriktsleder i Møre og Romsdal, var det utflytta nessetgjelding Marianne Mittet Solbraa som ga utmerkelsen til barnehagen. Hun er Tygg Trafikks distriktsleder i Hedmark.

– De fikk kort tidsfrist og klarte det i løpet av et par måneder, sier Marianne Mittet Solbraa.

Erik Hartmann opplyser at flere andre barnehager er på trappene med godkjenning, og at flere kommuner er i gang med prosjektet trafikksikker kommune.

Til markeringen ble det servert boller og saft til smårollingene som var kledd i synlige refleksvester. Men først skulle skiltet avdukes.

Ingen å miste

– Barnehagen har trivsel, trygghet og omsorg som sine hovedmål, og da passer det godt at de tenker trafikksikkerhet, sier Mittet Solbraa, som dessverre husker medelever som omkom i trafikken da hun gikk på Eidsvåg barneskole og Nesset ungdomsskole.

– Vi har ingen å miste, trafikksikkerhet er et viktig satsingsområde, det er mange i min hjemkommune som savner sine som har mistet livet i trafikken. Det at barnehagen er trafikksikker, er ikke dermed sagt at det ikke kan skje trafikkulykker, men de har gjort sitt i forkant for å unngå at dette skal skje, ved planlegging av turrutiner og fokus på trafikksikker oppvekst, sier Mittet Solbraa.

– Det er kjempeviktig og de har stått på for å få med trafikksikkerhet, både i årsplaner men også i hver enkelt hverdag her i barnehagen. Det er artig å påskjønne dem med for det arbeidet de har gjort, både foreldre, personalet i barnehagen og ikke minst barna selv, forteller hun.

Daglig fokus

Barnehagen fokuserer på trafikksikkerhet daglig, enten på tur ute i trafikken, eller i trygge omgivelser inne på barnehagens område. Her har vaktmesteren laget en trafikkløype som er stadig i bruk. Både gangfelt og flere kjørefelt, rundkjøring og sykkelbusser er på plass.

– Den brukes for å lære barna trafikkvett, sier styrer Anita Sagli.

– Vi har sammen med pedlederne i ledermøtene jobbet for å få på plass kriteriene, og hadde det som sak på foreldremøte nå i april. Vi tar en risikovurdering før vi drar på tur, og prøver å luke ut alle risikofaktorer, sier hun.

Skryt

Mittet Solbraa skryter av de ansatte i barnehagen.

–Det er flott å se at de voksne også bruker vester på tur, det er gode forbilder i trafikken.

– I forhold til kriteriene som er: årsplan i trafikk, trafikk som tema på foreldremøte og rutiner for hvordan ferdes i trafikken, hadde vi mye på plass fra før, så dette var overkommelig sier styrer Anita Sagli.

Enhetsleder for barnehagene i Nesset kommune, Tanja Alise Holsæther Bersås, som også deltok på åpningen, er stolt og synes dette er kjempebra.

– En merkevare for barnehagen, fokus på sikkerhet er høyt prioritert så dette var fint å få på plass med heder og ære. De har jobbet godt med dette her i Eidsvåg barnehage, sier hun.

– Flere som ønsker utnevnelsen

Også Trygg Trafikk syns arbeidet til barnehagen er nyttig, og at de fortjener en belønning.

– Vi vet at det er flere barnehager som er interessert i den utnevnelsen her, dette blir nok den første i en lang rekke av trafikksikre barnehager og skoler. Trygg Trafikk utfordrer nå kommuner om å bli trafikksikre, da må blant annet alle barnehagene og skolene være trafikksikre, sier Mittet Solbraa.