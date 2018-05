Rauma-mann dømt til fengsel i fem måneder

Nyheter

En Rauma-mann i 20-åra måtte nylig møte i Romsdal tingrett tiltalt for flere narko-relaterte lovbrudd. Mannen er også tidligere domfelt, blant annet for kjøring i ruspåvirket tilstand.

Tatt med narko

Den første episoden som var tema i denne rettssaken var fra august i fjor. Politiet fant da 27 gram kokain, 43 gram hasj, 15 narkotiske tabletter og en mindre mengde amfetamin hjemme hos ham.

På tross av det store kvantumet, insisterte han på at stoffet var til eget bruk.

Ruskjøring

På nyåret ble mannen stoppet i bil. Han hadde da inntatt Rivotril-tabletter og var ruset. Han ble tatt med til lege – resultatet av prøvene viste at han var påvirket tilsvarende en promille over 1,2.

Politiet dro hjem til mannen og gjorde nye undersøkelser. Her fant de 254 tabletter med anabole steroider, drøyt 25 gram hasj, 50 gram marihuana og 30 narkotiske tabletter. Han innrømmet stoffet, men forklarte at noen av tablettene var til et familiemedlem, hentet på apotek på lovlig vis. Dette ble han trodd på.

Straffeutmålingen

Under straffeutmålingen tok retten hans tilståelse i formildende retning. Mengden med stoff var imidlertid såpass stor, at det forelå spredningsfare, noe som også ble lagt vekt på i dommen.

Etter dette ble straffen satt til fengsel i fem måneder. Mannen må også betale 10.000 kroner i bot – og han mister førerkortet i tre år.

Romsdal tingrett ble ledet av dommerfullmektig Ragnhild Camilla Pedersen.