En pensjonist fra søre del av Nordmøre ble nylig dømt for promillekjøring. Det var en ettermiddag sist høst at mannen kjørte til butikken, på tross av at han hadde høy promille. En blodprøve tatt cirka en og en halv time etter kjøreturen, viste en promille på 2,03.

Da saka mot ham var oppe i Nordmøre tingrett i slutten av april, ga han en uforbeholden tilståelse. Mannen ble etter dette dømt til fengsel i 21 dager. Han må også betale 25.000 kroner i bot – og han mister førerretten i to år.