Koronarammede Bordeaux feid ut av cupen

Bordeaux søkte forgjeves om utsettelse av cupkampen som følge av smitteutbruddet som gjorde at bare åtte mann fra førstelagsstallen var kampklare. Klubben måtte fylle på med ungdomsspillere og ta turen til Brest, der divisjonskollegaen viste seg altfor sterk.

Gjestene sto imot til det 36. minutt, men da gjorde Steve Mounié 1-0 på straffespark etter at unggutten Tijany Atallah felte Romain Faivre. I det 81. minutt doblet Faivre ledelsen på et nytt straffespark etter at en annen tenåring, Jacques Ekomie, brukte ulovlige midler mot Jérémy Le Douaron, og sistnevnte satte punktum på overtid.

Frankrikes fotballforbund, som er arrangør av cupen, har i motsetning til ligaen ingen åpning for å utsette kamper på grunn av koronasmitte. Derfor fikk Bordeaux avslag selv om andre lag har fått seriekamper utsatt på grunn av mindre alvorlige utbrudd.

