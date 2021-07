Grøvdal finaleklar på 5000 meter: – Det er ofte der hodet har sviktet

Sport

31-åringen fra Isfjorden løp inn til 5.-plass på tiden 14.56,82 i heat to under fredagens kvalifisering.

Grøvdal passerte egentlig målstreken som nummer seks i heatet, men Francine Niyonsaba fra Burundi ble disket etter målgang. Dermed fikk Grøvdal en av de direkte plassene til finalen.

Tiden var uansett god nok til avansement.

– Hva forteller det at du løp den siste 1000-meteren på gode 2.45 minutter?

– Det viser at formen er bra. Jeg har trent godt, og jeg har ikke hatt noen vondter for første gang på ett år. Jeg har hatt tryggheten på at jeg ikke har kunne ha gjort noe annerledes, sa Grøvdal på spørsmål fra NTB.

Grøvdal poengterer likevel at en toppform kan slå begge veier.

– Det er alltid litt skummelt å ha toppform, for du vet aldri hvordan det slår ut. Men jeg føler at jeg har gjort ting riktig, og det var deilig å få dette løpet. Jeg tror at jeg trengte denne gjennomkjøringen. Selv om det var en rask siste 1000 meter, så føler jeg ikke at det var en maks 5000 meter. Det er litt godt vite, sa hun.

– Hvordan tror du finaleløpet kommer til å gå?

– Jeg tror at den kommer til å gå veldig fort. Nå gleder jeg meg bare og har ingenting å tape.

Knuffing

Verdensrekordholder Gudaf Tsegay fra Etiopia vant ikke overraskende heatet på 14.55,74. Sifan Hassan fra Nederland tok seg av det andre heatet. Hassan har verdensrekorden på 10.000 meter. Begge rekordene ble satt i Hengelo i Nederland 8. juni.

De to blir naturlige favoritter i finalen.

I semifinalen ble det harde tak for Grøvdal. Hun kom til pressesonen med oppskrapede legger, og det er ikke hverdagskost for henne.

– Det var litt knuffing i dag. Det var dytting, og du måtte hele tiden være litt obs. Nå lå jeg inne ved listen i hele løpet og synes egentlig det var greit. Jeg prøvde å roe meg ned og ikke bytte posisjon for ofte, for det er ofte da det skjer. Jeg fikk med meg at det var et fall bak meg.

– Men du var ikke involvert i situasjonen som førte til diskvalifikasjon?

– Ikke som jeg fikk med meg.

Sterkt hode

Grøvdal mente at hun hadde god kontroll på hva som krevdes for å avansere til finalen.

– Jeg prøvde å kalkulere inn at jeg skulle være topp fem, og så ble kanskje litt for offensiv da jeg gikk med to runder igjen. Jeg fikk det litt på oppløpet, og det var ikke lett å se at de kom to stykker veldig raskt på oppløpet. Jeg fikk med meg at det ble sjetteplass, men jeg hadde uansett gått videre om jeg ble nummer seks.

Hun følte at det gikk greit i starten.

– Ofte kan jeg ha en down i mine løpe løp, men i dag følte jeg at jeg gikk opp og ble offensiv med tre runder igjen. Jeg tar med meg at jeg ble litt på hugget på slutten. Det er ofte der at jeg har følt at hodet mitt har sviktet.

I OL i Rio de Janeiro for fem år siden Karoline Bjerkeli Grøvdal ble hun nummer sju på 5000 meter og nummer ni på 10.000 meter.

Hun skal også løpe 10.000 meter senere i mesterskapet i Tokyo.

(©NTB)