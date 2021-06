Christian Eriksen er våken og utenfor fare – kampen gjenopptas

Sport

Det var Danmarks fotballforbund (DBU) som på Twitter meldte at Eriksen er våken og til ytterligere undersøkelser på Rigshospitalet i København. Da hadde Uefa nettopp meldt at tilstanden hans var stabil.

Litt over klokka åtte kom beskjeden om at kampen vil bli gjenopptatt 20.30. Det er nok en indikasjon på at Eriksen er utenfor fare.

– Kampen spilles ferdig i kveld. Det skjer etter at spillerne har fått bekreftet at Christian er OK, bekreftet DBU.

TV-bildene viste at det ble satt i gang hjerte- og lungeredning ute på banen etter at Inter-spilleren falt om og ble liggende i slutten av den første omgangen. Resten av det danske laget stilte seg i ring rundt spilleren mens Eriksen fikk behandling, tydelig preget av den dramatiske situasjonen. Flere av spillerne gråt.

En rekke leger og annet helsepersonell tok seg også ut på banen for å behandle Eriksen. Etter nesten et kvarter ble han båret ut mens vakter holdt opp laken for å hindre innsyn.

Det var helt stille på stadion mens Eriksen ble behandlet. Kasper Schmeichel og lagkaptein Simon Kjær prøvde å trøste Eriksens samboer, som kom ned fra sin tribuneplass.

Falt om

Det var etter drøyt 42 minutters spill at Eriksen segnet om ute ved den ene sidelinja i Parken. Han hadde vært på et løp inn i feltet, men Paulus Arajuuri klarerte ballen ut til innkast. Eriksen løp ut mot siden, og kastet ble tatt mot ham, men i stedet for å dempe ballen falt han forover og ble liggende.

Både med- og motspillere vinket umiddelbart for å få leger inn på gressmatten.

Kampen ble avbrutt på grunn av den stygge hendelsen. Spillere og dommere gikk etter hvert i garderoben. Publikum fikk over høyttaleranlegget beskjed om å bli sittende og avvente videre informasjon.

Uefa meldte i halv åtte-tiden at det var avholdt et krisemøte med de to lagene og kamplederne, og at ny informasjon ville bli gitt 19.45. Man måtte vente til litt over åtte før det ble bekreftet at kampen skulle spilles ferdig lørdag. Først de siste minuttene av 1. omgang, så fem minutters pause før 2. omgang.

Jubelbrøl

Mens publikum ventet på nytt, viste de sin støtte til den danske stjernespilleren. Finske tilhengere ropte «Christian», og danskene svarte «Eriksen». Det ble et veldig jubelbrøl da speaker meldte at Eriksen er våken og at tilstanden hans er stabil.

Samtidig strømmet støtteerklæringer til Eriksen inn i sosiale medier fra hele fotballverden.

Eriksen kom til EM etter å ha bidratt til at Inter sikret det italienske seriemesterskapet. Han hadde der kjempet seg tilbake etter en tung innledning på karrieren i klubben. Han flyttet til Italia etter flere sesonger i Tottenham.

Finland møter etter EM-planen nabo Russland i St. Petersburg onsdag. Dagen etter får Danmark besøk av Belgia, topplaget på Fifa-rakingen. Den kampen spilles i København, som alle danskenes tre gruppekamper i EM.

