Storhamar henter Anniken Obaidli fra Molde

Sport

– Jeg elsker Molde by, og Molde er klubben i mitt hjerte, men nå følte jeg for å prøve noe nytt utenfor Molde, sier 25-åringen til TV 2.

– Jeg har rett og slett behov for andre og nye utfordringer. Slik situasjonen er nå ønsker jeg å være i Norge. Storhamar er veldig spennende med god trener, gode spillere og god kultur, så det fristet.

Hun sier at det var et tøft valg å gå til en rival, og at hun har gruet seg for å gi beskjed til klubb, trener og lagvenninner. To av lagvenninnene er hennes søstre Sherin og Mona.

– Søstrene mine er glade på mine vegne, men begge synes det er fryktelig at jeg drar, sier hun.

I Storhamar skal hun erstatte Tonje Enkerud, som skal til danske Viborg.

(©NTB)