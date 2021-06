TV-aksjonen til Leger Uten Grenser

Innenriks

Leger Uten Grenser har valgt aksjonsnavnet «Grenseløse sykdommer – glemte pasienter», skriver NRK i en pressemelding torsdag.

DNDi, Drugs for Neglected Diseases initiative, er en søsterorganisasjon som Leger Uten Grenser opprettet da organisasjonen fikk Nobels fredspris i 1999.

Kringkastingssjefen er fornøyd med at et enstemmig innsamlingsråd i NRK gikk for disse organisasjonene.

– Dette er et viktig formål, særlig sett i lys av pandemien vi har stått i det siste drøye året. Jeg er helt sikker på at dette er en aksjon som vil engasjere folk i hele Norge, sier Eriksen.

Leger Uten Grenser sier de er utrolig takknemlige, og opplyser at pengene kal gå til mennesker som rammes av sykdommer som smitter på tvers av landegrenser, folkegrupper, alder og kjønn.

Kongo, Den sentralafrikanske republikk, Bangladesh og Sierra Leone er blant landene pengene særlig går til, i tillegg til å forske på revolusjonerende medisiner.

– Gjennom TV-aksjonen vil vi kunne utgjøre en stor forskjell for veldig mange mennesker. Vi skal gi helsehjelp til pasienter med noen av verdens mest dødelige infeksjonssykdommer som malaria, meslinger kolera og hiv, i tillegg til glemte sykdommer uten kur, som kala-azar, sier president for Leger Uten Grenser i Norge, Karine Nordstrand.