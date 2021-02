Frp-leder Siv Jensen trekker seg

Innenriks

Siv Jensen kunngjorde torsdag ettermiddag at hun går av som leder for Fremskrittspartiet etter 15 år i posten. Hun tar ikke gjenvalg ved landsmøtet i mai.



Meldingen slo ned som en bombe i det politiske Norge torsdag ettermiddag. Fremskrittspartiet innkalte til pressekonferanse på mindre enn en times varsel.

– Jeg har gradvis kommet fram til erkjennelsen av at jeg vil være mer tante-Siv, søster-Siv, og jeg vil bruke mer tid med mamma. Ikke bare være Frp-Siv, sier Jensen i en pressemelding fra Fremskrittspartiet.

Jensen har sittet på Stortinget for Oslo siden 1997, og overtok som partileder for Carl I. Hagen i 2006. Hun tok Fremskrittspartiet inn i regjering for første gang i 2013 og satt som finansminister til Frp forlot regjeringen i 2020.

Peker på Listhaug

Jensen anbefaler at Sylvi Listhaug blir partiets neste leder, selv om hun presiserer at hun ikke kan velge sin etterfølger. I tillegg anbefaler hun at Ketil Solvik-Olsen blir første nestleder.

– Jeg er overbevist om at Sylvi og Ketil er riktige valg som leder og 1. nestleder nå. Partiet trenger samling og stø kurs, være ett lag med bredde og tyngde.

Fremskrittspartiet har slitt på målingene de siste månedene, men Jensen sier det kun har gitt henne motivasjon til å fortsette. Hun peker istedenfor på den altoppslukende livsstilen som en grunn til å gi seg.

– Det er på tide at andre, som er villig til å jobbe natt og dag, året rundt for partiet, overtar stafettpinnen, sier Jensen.

Ville rydde i intern uro

Vinteren 2021 har Frp også opplevd stor intern uro. 15. desember ble partiets fylkesleder i Oslo, Geir Ugland Jacobsen, ekskludert.

– Jeg ville også bidra i omstillingen av partiet etter at vi gikk ut av regjering. Vi har tatt flere organisatoriske og bemanningsmessige grep. Jeg stikker ikke av når det blåser, og jeg skal bidra i de kommende månedene. Fremskrittspartiet kommer alltid til å være i mitt hjerte, sier Jensen.