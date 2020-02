Sportskjempen Gresvig har slått seg konkurs

Innenriks

Gresvig har i en årrekke drevet sportsbutikker under to kjeder: G-sport/G-Max og Intersport.

Konkursbegjæringen er innlevert ved Heggen og Frøland tingrett, og omfatter alle egeneide butikker. 100 franchisebutikker er ikke omfattet av konkursen.

– Hull i skroget

Gresvig-direktør Lars Kristian Lindberg mener at dagens butikkstruktur og tilhørende kostnader ikke lar seg håndtere.

– Det blir som å øse en båt med et altfor stort hull i skroget, sier han.

De siste tre årene har det blitt skutt inn over én milliard kroner i selskapet, opplyser Olav Nils Sunde, styreleder i Gresvig Retail Group AS og O N Sunde AS.

– Vi kan imidlertid ikke forsvare å tilføre selskapet ytterligere ressurser uten en grunnleggende endring i konsernets samlede kostnader. Dagens kostnadsnivå er rett og slett ikke tilpasset markedsforholdene, sier Sunde. Skipsrederen er også hovedaksjonær i Color Group ASA som eier Color Line.

2.200 ansatte blir berørt

Totalt består Gresvig-konsernet av i underkant av 95 egeneide butikker med mer enn 2.200 ansatte og en omsetning i 2019 på 3,2 milliarder kroner.

– Jeg er lei for usikkerheten dette skaper for våre ansatte, men jeg mener vi har lagt et godt grunnlag som jeg håper en eventuell ny eier vil være interessert i å bygge videre på, sier Lindberg, som tiltrådte for ett år siden.

Bobestyrer Håvard Wiker i Ro Sommernes advokatfirma sier en avtale som sikrer normal drift, allerede er på plass, og at alle ansettelsesforhold videreføres inntil videre.

– Vi arbeider for å legge grunnlag for permanent videre drift. Det betyr at alle butikker, både egeneide og franchise-butikker, holder åpent som vanlig. Avtalen sikrer også betaling av leveranser som ytes etter konkursåpning, sier Wiker.

– Dramatisk

I august forsøkte selskapet å ta grep ved å avvikle G-sport og G-Max og flytte disse til Intersport-kjeden. Men dette lyktes altså ikke.

– Dette er den mest dramatiske dagen i norsk sportsbransje noensinne, sier sjef Trond Evald Hansen i Norsk Sportsbransjeforening til E24.

Han mener et svakt vintervær ble spikeren i kisten for sportsutstyrskjempen.

– Gresvig er en merkevare som er knallsterk, og det har alltid vært en stor og solid aktør i norsk sportsbransje, framholder han og legger til at konsernet ved forrige måling hadde en markedsandel på like i underkant av 30 prosent blant sportskjedene.