Samferdselsministeren: Staten vil spare fire milliarder på Vy-kontrakt for tog i vest

Innenriks

– Å bryte opp monopol gir resultat. Etter tre år med jernbanereform har monopolisten Vy utviklet seg til å bli et selskap som tåler internasjonal konkurranse, sier Dale i en pressemelding.

Mandag ble det klart at det er Vy som stakk av med seieren og får kjøre tog på Bergensbanen fra 2020. En kontrakt med varighet på inntil 11 år.

Han kaller Trafikkpakke Vest for historisk, ettersom Vy vil betale staten for å få kjøre tog på strekningen, fremfor at staten betaler togselskapet.

I dag betaler staten rundt 200 millioner kroner årlig for at Vy skal drifte togtilbudet på Vossebanen og Bergensbanen. Den nye avtalen innebærer imidlertid at Vy vil betale staten om lag 2,2 milliarder over en periode på ti år.

Fra før har britiske Go-Ahead fått tilslaget på Trafikkpakke Sør, mens svenske SJ fikk tilslaget på Trafikkpakke Nord.

– De neste ti årene kommer staten til å spare om lag tre milliarder kroner på trafikken i sør, fem milliarder på trafikken i nord, og rundt fire milliarder på trafikken vest. 12 milliarder kroner er mye penger spart for skattebetalerne, sier Dale.

Samferdselsministeren forteller at et av hovedmålene med å ha konkurranse om strekningene er å motivere togselskapene til å videreutvikle og forbedre tilbudet.

– Konkurranse skaper mer innovasjon i sektoren og utnytter ressursene langt bedre enn tidligere. Det får aktørene til å tenke nytt og spennende, mener han.

(©NTB)