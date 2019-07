Dovrebanen åpnet for trafikk etter brann og strømfeil

Innenriks

Kvart over fire onsdag ettermiddag meldte politiet i Innlandet om brann i et godstog på Fokkstua stasjon. Årsaken til brannen er foreløpig ikke kjent, og først ved 18.30-tiden ble strekningen gjenåpnet for trafikk. – Nå er brannen slukket, og togene har begynt å kjøre igjen. Godstoget står på et sidespor og er ikke kjørbart på grunn av brannen. Forsinkelsene beregnes til å være på rundt en time i begge retninger, sier pressevakt Gunnar Børseth i Bane Nor til NTB. Det ble satt i gang undersøkelser for å finne ut om det var eksplosjonsfare etter at godstoget tok fyr. Til VG og Dagbladet opplyser politiet at kun lokføreren var om bord da brannen brøt ut, og at han skal være uskadd.

Også lenger ned på Dovrebanen var Lillehammer stasjon stengt for togtrafikk i knappe to timer fra klokken 16.09. Årsaken til togstansen var feil på strømforsyningen. – Det blir en del følgeforsinkelser i begge retninger fra Lillehammer, sier pressevakt Gunnar Børseth i Bane Nor.

(©NTB)