Listhaug: – Jeg kan ikke være noen andre enn meg selv

Sylvi Listhaug ble som ventet konstituert som ny første nestleder i Fremskrittspartiet, og Ketil Solvik-Olsen fikk klarsignal til å fortsette som andre nestleder mens han er i USA det kommende året, under sentralstyremøtet i partiet mandag ettermiddag.

– Jeg er veldig ydmyk og glad for at jeg har fått oppgaven med å være med i ledelsen av partiet fram mot neste års valgkamp, sa en smilende Listhaug etter møtet.

Både innad i partiet og utenfor har det imidlertid vært stilt spørsmål om Listhaugs retorikk og form gjør henne egnet til nestlederrollen og om det kan skade samarbeidet på borgerlig side. Listhaug ble tidligere år presset fra posten som innvandrings- og integreringsminister etter en kontroversiell post på Facebook og har også skapt støy med en rekke andre utspill de siste årene.

Vil være tydelig

– Jeg kommer til å fortsette å være meg selv. Jeg kan ikke være noen andre, sier Listhaug på spørsmål fra NTB om hva hun vil si til de i partiet som nå er bekymret.

– Men jeg mener at jeg har vist gjennom flere år at jeg greier å samarbeide også i regjeringen, legger hun til.

Hun sier hun også opplever at det hun har sagt ofte blir vridd og vrengt på, og at andre politikere kan si det samme uten at det blir reaksjoner.

– Det har vært et mønster over lang tid, men en tydelig politiker, det er jeg, konstaterer Listhaug.

– Sylvi finner ut av det

Partileder Siv Jensen sier hun ikke ser noe problem med den verbale stilen til sin nye nestleder.

– Sylvi er en veldig flink politiker og hadde jeg ikke ment det, så hadde jeg gjort alt jeg kunne for å forhindre at vi fikk et enstemmig vedtak i dag, fastslår hun overfor NTB.

– Jeg er helt sikker på at Sylvi kommer til å finne ut av det når hun nå trer inn i denne rollen. Det er viktig å opptre samlende som partiledelse, men det er også viktig å være tydelig, det forventer Frps velgere av oss, sier Jensen på spørsmål om Listhaug må justere stilen som nestleder i partiet.

Ketil Solvik-Olsen medgir at det er en balansegang mellom det å markere partiets politikk og det å klare å samarbeide med andre.

– Som nestleder må man han en litt annen balanse enn det man trenger å ha som talsmann for en enkeltsak i Stortinget. Jeg er veldig trygg på at Sylvi kommer til å håndtere den balansegangen, sier han til NTB.

Jobber fra USA

Solvik-Olsen sier han er glad for at han får lov av partiet til å fortsette som nestleder, selv om han det neste året skal bo i USA i forbindelse med at kona skal jobbe der. Solvik-Olsen gikk av som samferdselsminister fredag som følge av flytteplanene.

Han tror ikke det blir noe problem å jobbe fra USA.

– Nå mister vi muligheten til å sitte rundt samme bord, men jeg kan muligens få bedre tid framover til å være nestleder, sier han.

– Jeg ser for meg at jeg vil ha litt mer tid til å sitte og tenke uten å bli forstyrret av nærliggende politisk støy som man gjør som statsråd, påpeker han.

Stiller til valg

Både Listhaug og Solvik-Olsen sitter som nestledere fram til partiets landsmøte i mai. Listhaug sier hun allerede har varslet sitt lokallag Møre og Romsdal om at hun ønsker å stille som kandidat til nestledervervet. Solvik-Olsen sier han stiller seg til disposisjon for partiet.

Jensen sier Listhaugs hovedoppgave framover vil være å reise rundt og bygge opp partiorganisasjonen, mens Solvik-Olsen fra sin post i USA skal jobbe mer langsiktig og strategisk, samt være aktiv på sosiale medier og i ulike nettdebatter.

Jensen sier hun også ønsker at Listhaug skal fortsette å være en tydelig stemme i innvandrings- og integreringspolitiske spørsmål.

Listhaug sier hun også ønsker å løfte temaet barns oppvekstvilkår framover.

