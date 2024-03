Det var i 2010, mens hun var i mammapermisjon, at Siri Josefsen Sørflaten begynte å tenke at hun ville skape en kul kvinnearbeidsplass, gjøre noe kreativt og forme sin egen framtid.

Det forteller gründeren fra Molde i podkasten Hør på henne.

Episoden hører du her:

Episoden ble spilt inn live på Høgskolen i Molde fredag 8. mars, under arrangementet Rekk opp hånda, jenter arrangert av Molde Næringsforum, Romsdals Budstikke og Sparebanken Møre.

Samtidig hadde Siri barn i barnehage som gikk i ulltøy minst halve året, og et gjorde hun sitt beste for å pimpe opp. Hun, som alltid hadde vært glad i å tegne, begynte å skisse hvordan klærne kunne se ut. Så møtte hun to andre damer som var opptatt av det samme, og ikke lenge etter etablerte de selskapet Woolland.

Siri dro til Kina og fant leverandør. Så søkte de støtte, satte i gang produksjon og salg, og åpnet nettbutikk.

– Vi var flinke jenter, og gikk i pluss første året. Det vi gjorde feil, var at vi synes det var så stas å gå i pluss, så vi betalte skatt og tok ut null i lønn, forteller Siri Josefsen Sørflaten.

I dag er hun designer, hun har ansvaret for butikkene og hun er daglig leder for bedriften, som har 55 ansatte.

I episoden forteller hun mer om hvorfor de har lykkes, hun gir råd til andre og deler sine tanker om framtida til Woolland, som ble kjøpt om av Dale of Norway for 50 millioner kroner i 2019.