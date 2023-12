(Smp.no): Dette står å lese i dokumentet «Faggrunnlag til tiltaksplan for Snøhetta villreinområde», som kommer fra ei egen prosjektgruppe for Snøhetta. Statsforvalteren i Trøndelag har ledet prosessen for Snøhetta villreinområde med Norsk Villreinsenter Nord som sekretariat.

Tiltakene som blir foreslått av prosjektgruppa, og som nå er sendt over til Miljødirektoratet, har som mål å bedre leveforholdene for villrein i Snøhetta leveområde, skriver avisa Vigga.

Hytteplaner

– Det foreligger ytterligere planer om utbygging av dette anlegget med 5000 nye varme senger, fordelt på 400–500 enheter av fritidsboliger, utleieenheter og hotell. De planlagte utbyggingene vil flytte bebyggelse og alpinanlegg enda nærmere fjellet og villreinens leveområder. Dette vil bidra til å gi folk lettere tilkomst til fjellet og villreinens leveområder, står det blant anna i faggrunnlaget.

– Hver for seg kan effekten av ulike påvirkninger være liten for villreinen, men den samlede effekten av all menneskelig aktivitet og infrastruktur kan ha en stor negativ effekt, heter det videre i faggrunnlaget.

Stemte imot

Vigga skriver at Sigurd Alme har vært Lesja kommunes representant i prosjektgruppa som har vært med på utforme faggrunnlaget. Han stemte imot:

– Bjorli er ikke et problem knyttet til at Snøhetta villreinområde har blitt klassifisert til dårlig tilstand. Stans av videre utbygging på Bjorli vil få store negative konsekvenser for lokalsamfunnet i Lesja kommune, det vil hindre nødvendig samfunns- og næringsutvikling, sier Alme.

I dag er det cirka 1.200 hytter på Bjorli.