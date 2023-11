Mange abonnenter har fredag fått SMS fra Romsdals Budstikke om at budruten ikke ble fullført, grunnet akutte bemanningsproblemer hos Polaris distribusjon (Podi).

– Vi har hatt rekrutteringsproblemer i Molde ei god stund, og det er kombinert med høgt sjukefravær akkurat nå. Det har vært en bøyd kvist som nå er knekt, sier Ole Feiring, driftsansvarlig i Podi.

Han forteller at de har veldig mange flinke bud som gjør en ekstra innsats for å få ut mest mulig, men forteller at kapasiteten er sprengt akkurat nå.

Fredag er fire bud sjuke, og totalt 595 abonnenter har som følge av det ikke fått avisa. Ett av budene klarte å levere halve ruta si.

– I området fra Reknes til Kringsjå er 426 abonnenter berørt, mens i området fra sentrum til Svenskebyen ble halve ruta levert, så der er 169 abonnenter berørt, sier Feiring.

Han forteller at de mangler to bud for å få mer stabilitet. Totalt kjøres det 26 ruter.

– Vi har ansatte som strekker seg langt, og det er et veldig godt miljø med hardtarbeidende mennesker. Men vi trenger flere kjekke folk som kan kjøre aviser for oss. Man må ha egen bil og lappen, og man må like å jobbe selvstendig. Mesteparten av jobben er du ute og kjører alene. Du må også ha god geografisk lokalkunnskap. Rutene kan vare alt fra to til fem timer, og du kjører ut fra 23.30. Leveringsfristen for avisa er 07.00, sier Feiring, og legger til at han gjerne tar imot jobbsøknader på e-post.