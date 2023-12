Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Loe Welde bekrefter at Romsdals Budstikke, i likhet med flere andre aviser i Norge, nå ser behov for endring i frekvens. Det vil si antallet papirutgivelser per uke.

– En forsiktig tilnærming

Romsdals Budstikke skal nå ned fra seks papirutgivelser i uka til fem. Loe Welde forklarer at det handler om en utvikling mediehuset har sett over tid. Av avisas rundt 16.200 abonnenter er over 10.000 av dem digitale. Nå vil Romsdals Budstikke satse ytterligere på det digitale nettproduktet sitt.

– Vi har over tid vurdert frekvensen for papiravisa. Det er to årsaker til det. Vi ønsker mer digital slagkraft. Vi ser at flertallet av abonnentene våre er digitale, så vi har lyst til å frigi ressurser for å satse enda mer digitalt. Vi ser også på hva andre aviser har gjort før oss, og vi ser at det er på nettutgaven vår vi vokser klart mest. Derfor går vi nå fra seks til fem utgivelser i uka, sier Loe Welde.

– Det er litt vemodig

Redaktøren sier det ikke har vært en enkel avgjørelse å gå ned i antall utgivelser, men sier samtidig at det handler om utviklingen av journalistikken og brukervanene til nettopp abonnentene som ligger til grunn for valget. Han utelukker ikke at det kan komme flere frekvensendringer med tiden.

– Vi har vurdert ulike alternativer for hvor drastisk vi skal gå fram. Vi har landet på at vi skal ta endringene trinnvis. Det vil si at vi nå går fra seks til fem utgivelser fra starten av februar. Det er mandagsavisa som opphører, sier redaktøren.

– Hvorfor akkurat mandagsavisen?

– Skal vi være helt ærlig, så har mandagsavisa blitt litt stemoderlig behandlet de siste årene. Den er krevende å produsere, på grunn av en tidlig deadline på søndag, som gjør den mindre aktuell. Vi får ikke med alt av hendelser som har skjedd i løpet av helga i mandagsavisa, som dermed blir mindre aktuell når den først kommer ut til leserne. Vi tror vi klarer å lage en enda bedre tirsdagsavis ved denne omleggingen, sier redaktøren.

Loe Welde er også tydelig på at abonnentene samtidig vil få et mer levende avisprodukt totalt sett. Å gå ned en utgivelse i uka på papir vil også gi Budstikka større muligheter til å utvikle nettproduktet Rbnett.

– Det er litt vemodig, men det er samtidig en måte å skape rom for å satse. Det handler om utvikling. Ser man enda lenger fram i tid vil det nok også bli en ytterligere nedgang i frekvens. Det er mange aviser på vår størrelse som allerede kommer ut to og tre ganger i uka. Vi tror vi skal få til en bedre digital satsing, men fortsatt komme ut i fem papirutgaver i uka for en periode. Samtidig vil vi få med oss abonnentene våre på den reisen, sier Ole Bjørner Loe Welde om frekvensnedgangen.

Dette får abonnentene igjen: – Satsing

Ole Bjørner Loe Welde forventer reaksjoner på avgjørelsen, men sier at tidspunktet man går ut med nyheten på ikke er tilfeldig. Romsdals Budstikke offentliggjør planene før forfallet for ny årsfornyelse for mange av abonnentene.

– Det er fordi vi vil være ærlige med kundene våre om veien videre. Jeg har forståelse for at mange vil savne avisa på mandager. Jeg tror dette budskapet blir blandet mottatt. Jeg håper samtidig at folk ser at vi får en opptrapping digitalt, slik at de som er glade i begge produktene får mer ut av abonnementet sitt. Så tror jeg nok at enkelte abonnenter vil vurdere å bli heldigitale, sier redaktøren.

I forbindelse med frekvensnedgangen varsler også redaktøren en større satsing på Rbnett. Avisa vil nå utvide «åpningstidene» sine, ved å ha journalister på jobb i større deler av døgnet enn før.

– Vi gjør en omlegging i Romsdals Budstikke, som gjør at vi får tre digitale publiseringsledere. Satsingen gjør at nettavisen blir levende fra klokken 07.00 om morgenen til 23.00 på kvelden, hver dag gjennom hele uka. En av årsakene til at vi får til nettopp det, er at vi gjør denne omleggingen på papir. Skal man være en moderne lokalavis så handler det om å oppdatere folk når ting skjer. Den beste kanalen for det er det digitale, og det er der vi mener at vi skal bli enda bedre i året som kommer, sier Ole Bjørner Loe Welde, som peker på et ferskt eksempel.

– Det var sikkert mange som leste om nedbørskaoset fra helga i papiravisa på mandag, men før den tid var det mange tusen abonnenter som leste om alt som skjedde i distriktet i nettavisen vår. Nå vil Romsdals Budstikke kunne gi leserne sine nyheter i et større tidsrom på døgnet, og det tror vi er en utvikling de fleste av abonnentene våre vil sette pris på, sier Loe Welde.