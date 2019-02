Hvilken troverdighet står Sp i Fræna igjen med i skolesaken?

Leserinnlegg

Først forsøkte ordføreren å ikke få saken opp til videre politisk behandling, neste grep er nå å skape et bilde av at den nye sentrumsskolen blir altfor dyr. Det vi kunne lese i et intervju med ordfører og gruppeleder den 13.02.19 i Romsdals Budstikke, var oppsiktsvekkende. Nå var de plutselig nærmest i sjokk over kostnadene ved skoleutbygginger - kanskje på tide å se seg selv i speilet?

Hva er egentlig realitetene her? I investeringsbudsjettet for 2017 lå det inne 236,5 millioner for Jendem, Haukås og Sylte skoler. Det viste seg å være altfor lite til å bygge skoler i virkeligheten! Høsten 2018 kom det frem at det måtte bevilges 371,5 for å få realisert trygge gode skolebygg for alle barna ved de nevnte plasseringene. En vesentlig kostnadsoverskridelse i forhold til tidligere vedtatte budsjetter og estimat - heldigvis før spaden var stukket i jorden! Hva mente Sp da? Jo, høsten 2018 sa Sp - kjør på, 135 millioner fra eller til må vel gå bra!

Nå, derimot, virker det som om Sp er bekymret - med hva slags troverdighet? Høsten 2018 hadde Sp i sitt alternative budsjett lagt inn 225 millioner for en ny 1-7 skole for kun Haukåskrets. Nå sier konsulentselskapet WSP at prosjektkostnaden er 230 mill for en helt ny skole for både 1-7 ved Haukåskrets og 5-7 fra Tornes og Sylte/Malme. I tillegg er det 35 millioner under det kommunestyret har avsatt til formålet. Hvor er den ærlige dialogen med innbyggerne når man går ut og sier at dette er ut over alle proporsjoner? 5 millioner mer enn Sp selv stemte for å bruke på en ny skole for kun Haukåskrets!

Hvor går grensen for Sp i å spre fakta-feil, må nesten bli et naturlig spørsmål? Sp sin agenda i saken er avslørt. Ansvaret for helheten har aldri stått i fokus. Hadde ikke et stort flertall i kommunestyret satt ned foten når kostnadene faktisk gikk ut av proporsjoner, så hadde Haukås og resten av kommunen stått igjen med svarteper.

Kommunestyret i Fræna har vedtatt skolestruktur, konsulentselskapet WSP kommer nå med en gladmelding til kommunestyret. Det er en gladmelding til hele Hustadvika kommune og forhåpentligvis stemmer nå de tallene som står i budsjettet overens med de faktiske kostnadene for å bygge skoler. Barna trenger skoler i virkeligheten og da må det som står i våre budsjetter stemme med de faktiske kostnadene til skolebygg. Idretten i hele Hustadvika kommune trenger at vi lykkes med den nye sentrumsskolen, med tilhørende idrettsfasiliteter, innenfor de rammene som er satt.

For øvrig er det svært positivt at rådmann nå tilrår en samspillskontrakt med entreprenør i det videre arbeidet. Det betyr nettopp at vi ikke skal finne opp hjulet på nytt ved den nye sentrumsskolen. Vi skal ta i bruk den kompetansen de som kan bygge skoler har, for å få til en optimal drift, til det beste for barna, tilsatte, foreldre og kommuneøkonomien.

Hustadvika Arbeiderparti

