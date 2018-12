«Situasjonen er svært alvorlig»

Leserinnlegg

På styremøtet i HMR 4 desember ble det vedtatt å utføre nedskjæringer tilsvarende 200 årsverk. Det har etter dette vokst frem økende bekymring i ansattegruppene ved alle fire sykehus i fylket. Dette er en svært omfattende nedskjæring, som samtidig skal skje i løpet av kort tid. Forslaget ble gjort uten forutgående konsekvensutredning eller risiko- og sårbarhetsanalyse. Man vet ennå ikke konsekvensene av vedtaket, ei heller om det er gjennomførbart på en forsvarlig måte.

Det er vanskelig å se for seg at man kan gjennomføre den vedtatte nedbemanningen uten at det vil gå ut over både pasienttilbudet og pasientsikkerheten i fylket. Hvilke behandlingsområder skal kuttes? Vi tror at omfattende nedskjæringer kan redusere kvaliteten i helsetjenestene Helse Møre og Romsdal tilbyr befolkningen.

Helseforetaket er nå organisert i tverrgående klinikker. Dette har ført til økt byråkratisering og større avstand til leder med beslutningsmyndighet. En konsekvens av dette er mindre handlekraft og gjennomføringsevne. Erfaringene hittil tilsier at omfattende nedskjæringer også av denne grunn vil bli svært utfordrende.

Videre bekymrer vi oss for arbeidstakernes rettigheter og for prosessen omkring eventuelle nedskjæringer. Vedtaket har skapt mye usikkerhet hos de ansatte. Hvordan skal man på så kort tid kunne gjennomføre dramatiske nedskjæringer, og samtidig ha gode prosesser i henhold til lovverk og regler i arbeidslivet?

På tross av tiltak har Helse Møre og Romsdal store økonomiske utfordringer med betydelig merforbruk og manglende likviditet. I tillegg har helseforetaket store problemer med rekruttering. Innen noen bærende fagområder mangler foretaket nær halvparten av spesialistene det er behov for.

I sum gjør dette situasjonen svært alvorlig. Både for det helsetilbudet befolkningen trenger, og for de store oppgavene og prosjektene som ligger foran oss.

Norsk sykepleierforbund, Norsk psykologforening og Den norske legeforening HMR ønsker med dette å uttrykke vår dype bekymring.

Med vennlig hilsen

Norsk sykepleierforbund HMR ved foretakstillitsvalgt Anette Lekve

Norsk psykologforening HMR ved foretakstillitsvalgt Siri Næs

Overlegeforeningen/Den norske legeforening ved foretakstillitsvalgt John Kristian Høye

Yngre legers forening/Den norske legeforening ved foretakstillitsvalgt Ida Monn Birkhaug