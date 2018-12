Hallo, Fræna kommune!

Leserinnlegg

Ref: Artikkel på Rbnett 29. november 2018:

Jeg er nærmest sjokkert etter å lese uttalelsene fra våre politikere. Økonomisk ansvarlighet er visst forduftet slik den politiske ønskelisten ser ut.

Vi står snart overfor en sammenslåing av to kommuner. Og politikerne sloss så fjøra flyg i kommunestyresalen. Alle ønsker hver sitt, det er omtrent som å se de tre delene i fylket i action, der alle skal ha sitt gjennom.

Politikerne i Fræna fråtser i millioner som innbyggerne betaler på forskudd. Og politikerne er enda ikke enig i hva de skal bruke pengene til. I alle fall er det ikke handling. De ønsker seg prosjekt etter prosjekt, men ikke en spade settes i jorda noe sted. Det ser ut som at pengene sulles vekk på prosjekt som er vedtatt nedlagt for mange år siden.

Det eneste de gjør, er å finne på nye prosjekter på rad og rekke, og fortelle oss alt de har lyst på. Og skattebetalerne forskutterer.

Politikerne i Fræna vil ha, uten en tanke for en strategi om hvordan Hustadvika kommune skal se ut samlet som ett rike. Dette er en heksegryte uten mål og menig. Ønskene står i kø, og alt skal realiseres på samme tid. Og med dét, er det bom stopp.

Skole, eldreomsorg, kulturskole ... og rådmannen vil at alt skal tilrettelegges for boligfelt og næringsutvikling og rundkjøringer. Hva er det neste? Ønskelista er bare det en konmer på etter hvert. Stadig nye ideer vil komme og vi skal fortsette å mate disse politikerne med penger. Det er ikke rart om vi blir flådd i eiendomsskatt. Er det ingen som kan si stopp?

Vi ser eiendomsskatten skal vedvare og mer enn 50 millioner kroner betales inn hvert år. I artikkelen ser jeg ikke en eneste tanke på hvem som betaler. Det er foreslått en reduksjon på en halv promille. Nå er det på tide at folket gir denne lekegrinda et skikkelig valgresultat. Snakk om uansvarlige vedtak, helt uten respekt for tidligere lovnader, om hvor lenge eiendomsskatten skulle vare.

På Rbnett den 30. november kommer en ny artikkel:

Vil redusere eiendomsskatten og satse stort på kultur Formannskapet i Fræna vil ha storsatsing på kulturskolen. Senterpartiet vil ha omkamp om Sylte og Tornes skole.

I tillegg til å stå bak fellesforslaget ville Høyre og KrF også ha et eget tilleggspunkt, nemlig reduksjon av eiendomsskatten fra 4 til 3,5 promille for bolig og fritidseiendommer. Det utgjør om lag 3 millioner kroner i kommunens budsjett.

– Da viser vi at vi tar innbyggernes mening på alvor og gir noe tilbake, sa Fiske, med henvisning til underskriftskampanjen mot eiendomsskatten.

Frp har forslag om å fjerne den de fire neste åra. 2 promille det første året, 1 promille hvert av de to neste åra. Dette ser ut som å være det nærmeste en fjerning vi kommer.

Frp har uttalt at en fjerning i år ikke lot seg gjøre av budsjettmessige hensyn for neste års budsjett. Ville ønsket å vite, hva som er budsjettert i neste års budsjett, som gjør den beslutninga?

Det ser ut som at eiendomsskatten allerede er innbakt som en del av driftsbudsjettet og brukes dermed til andre formål enn det den var tiltenkt.

Vi vil fortsatt betale 50 millioner i eiendomsskatt på tross av denne reduksjonen i forslaget til Høyre og KrF, og da mener politikerne at de har tatt underskriftskampanjen på alvor.

Underskriftskampanjen hadde krav om å fjerne eiendomsskatten.

Bobla mellom kommunestyresalen og folket, er til å ta og føle på. Siden ingen ting iverksettes, kan en i det minste avslutte eiendomsskatten til noe skjer.

Stopp all innkreving av eiendomsskatten så lenge ingen av prosjektene iverksettes.

Jeg er egentlig redd for at pengene fra eiendomsskatten brukes til andre ting, enn de prosjektene som omtales på ønskelisten. Det er vel bekreftet, siden Frp ikke kunne gå inn forslag på å fjerne den helt, fra neste år.

Vi velgere ser at hørselen hos våre politiker har utartet seg til en diagnose som tunghørt.

Velgerne betyr ingen verdens ting, det er på høy tid at det skjer en endring, der politikerne forstår hvem som sitter med makta. Setter ikke velgerne foten ned, så ser vi i alle fall at politikerne ikke er i stand til å sette foten i bakken. Dette vil ingen ende ta. Ønskelista blir bare lengre og større, så lenge vi tillater det. Og pengene stømner inn, uten at noen av prosjektene realiseres.

Det er opp til oss å bestemme ved neste valg.

Grunnlaget for vårt valg neste år, legges den 13. desember i år. Godt valg, kjære politikere!

Geir Gjendemsjø

