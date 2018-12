Grensejustering – tid for ettertanke

Leserinnlegg

Endelig så fikk vi vite resultatet på vår søknad om å bli grensejustert fra Gjemnes kommune, og bli en del av nye Molde kommune.

KMD mottok brev fra Fylkesmannen den 23. mars, der han kom med sin anbefaling, etter et grundig utredningsarbeid og høringer.

Fylkesmannens tilråding var å ville innvilge oss her i indre Gjemnes en grensejustering, i tråd med innbyggernes ønsker.

Mer enn 8 mnd senere, kommer så svaret fra KMD. Hvorfor har det tatt så lang tid? Departementet sier jo selv i sitt vedtak at Fylkesmannen har levert ei utgreiing som opplyser saka slik at den kan avgjøres.

Ut ifra svaret fra KMD, så står det at departementet kan bruke et vidt rom for skjønn, og at de selv kan bestemme hvor stor vekt man skal legge på de ulike momenta i en grensejusteringssak.

I denne saken har skjønnet ført til en motsatt konklusjon enn hva Fylkesmannen i Møre og Romsdal kom frem til!

Hvordan kunne dette skje?

Angvik får ikke bryte ut av Gjemnes Departementet sier nei til Angvik bygdelag sin søknad om grensejustering.

Terje Angvik: – Det er vanskelig å forstå – Jeg er skuffet. Skuffet på vegne av et flertall i indre del av Gjemnes kommune som ønsket å sikre en bedre framtid i en kommune med en mer langsiktig tidshorisont.

De påviste konsekvensene for rest-Gjemnes er ikke så store at de er avgjørende for utfallet av saka, skriver departementet.

De slår også fast at det er flere i indre Gjemnes som pendler til Nesset og Molde, enn som pendler til resten av Gjemnes kommune. Innbyggerne mottar likevel det aller meste av kommunale tjenester fra Gjemnes kommune…!

Ja, fra sin egen kommune, altså … Oppsiktsvekkende virker det som for KMD. Og følger opp med:

Etter departementets vurdering er indre Gjemnes idag sterkere knyttet til egen kommune, enn til Nesset og Molde.

Jeg spør meg … er dette moment som virker oppsiktsvekkende, og som kan brukes som underlag til å konkludere med at vi fortsatt bør tilhøre Gjemnes kommune?

Det at innbyggerhøringa viste et klart flertall for Molde kan ikke alene avgjøre utfallet i denne saken, skriver departementet, og der er jeg selvfølgelig enig. Det er jo det totale innsamlingsmaterialet som må vurderes for å kunne konkludere.

Utgreiinga har ikke påvist åpenbare ulemper for oss som bor i indre, som vil bli bedre ved å flytte indre Gjemnes til nye Molde kommune … sier departementet i sitt svar.

Glad for avklaring – men feirer ikke – Jeg har ingen «bad feelings» overfor noen i grensejusteringssaka. Nå blir det viktig å vise at vi lever godt sammen, og at Gjemnes kan gi så gode tilbud som mulig til alle innbyggerne, sier ordfører Knut Sjømæling til Romsdals Budstikke.

Vi har forholdt oss til signal fra Stortinget og Regjeringen, fra Fylkesmannen, og ikke minst fra rådmannen i Gjemnes kommune. Gjemnes kommune vil ikke lenger være bærekraftig, og kunne gi oss et likeverdig tjenestetilbud i fremtiden, gitt de rammevilkår og oppgaver kommunen er pliktig til å gi sine innbyggere i fremtiden, mener hun.

Hvordan kan departementet konkludere med at det ikke er noen ulempe å bo i en frivillig liten kommune, som ikke har mulighet til å kunne gi oss en tjenesteproduksjon, på lik linje med en større og mer robust kommune?

Hvorfor gjennomføre en kommunereform, dersom det ikke innebærer en fordel å tilhøre en større og mer robust kommune?

Vi har gjennom vår søknad, ramset opp en rekke ulemper ved å fortsatt bli i Gjemnes kommune. Fylkesmannen i Møre og Romsdal tilrådde at vi skulle bli grensejustert, på grunnlag av disse argumenta og innbyggerhøringa. Med bakgrunn i den samme utgreiinga til fylkesmannen, vedtar Kommunal- og moderniseringsdepartementet ikke å gjenomføre ei grensejustering.

KMD har altså valgt å finne andre argument, som var mer tungtveiende, og som førte til avslag på vår søknad.

Inndelingslovens paragraf 6, som skal sikre at innbyggere har initiativrett, og der Kongen skal ha beslutningsmyndighet, overlevde behandlinga i Stortinget denne uken. Opposisjonen ville at der det var uenighet mellom berørte kommuner i grensejusteringssaker, så skulle saken avgjøres i Stortingssalen. Forslaget falt, med støtte fra KrF.

Har fremtredende KrF-politikere fra Møre og Romsdal vært med på å påvirke KMD sin konklusjon i vår grensejusteringssak, ved å støtte regjeringen i behandlingen av paragraf 6. i inndelingslova?

Har KrF truet med å bringe saken inn for Stortinget, gjennom et representantforslag, dersom departementet anbefalte vår grensejusteringssøknad, og dermed påføre regjeringen et sviende nederlag?

LEDER ONSDAG 11. APRIL: Gjemnes bør få snarlig avklaring om grensene «Det tærer på alle å ikke vite hvordan framtida blir.»

KrF, som i disse dager sitter og forhandler om en felles arbeidsplattform med Høyre, Frp og V, og som er sterkt ønsket inn i regjeringen, kan ha vært med på å tvinge KMD til å konkludere slik de gjorde.

Ap, Sp, og SV, sammen med KrF, utgjør jo flertallet i Stortingssalen.

Er det dette spillet som har ført til avslag på vår grensejusterings søknad, og der vi nå kan fastslå at alt arbeid vi har lagt ned på dette har vært bortkastet, og fånyttes, og som desverre også har blitt belastende for så mange parter. Var det fogderistriden her i fylket som kom opp til overflaten og som overkjørte alle saklige argument?

Politikkens forunderlige verden kan man vanskelig bli klok på, og svar på mine betraktninger og spørsmål ovenfor forventer jeg ikke å få. Ihvertfall ikke fra folk som har noe med det.

Terje Angvik

Leder, Angvik Bygdelag

