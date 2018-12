Nordøyvegen – kun et spørsmål om prioritering?

Leserinnlegg

Den siste uken har det vært mye snakk om tallfeil. Strengt tatt en feil som er like teoretisk interessant som praktisk? I tiden frem mot avgjørelse er det dette som får fokus, hvor stor betydning har det egentlig for de første årene av investeringen? I media og blant politikere opplever vi at det blir sagt at prosjektet blir 1,2 milliarder rimeligere. De største effektene av dette er i slutten av avdragstiden, lengst inn i fremtiden og den perioden vi faktisk vet minst om.

Hvilke risikoer ligger i forslaget fra samferdselsutvalget?

1. Risikoavsetning er halvert i forhold til erfaringstall

Dette er potensielt en ganske stor feil med tanke på de erfaringstall som finnes (se tabell under). Erfaringstallene sier altså i snitt ca. 20%, forslagsstillerne mer enn halverer dette i sitt forslag. Nordøyvegen er et så stort prosjekt at entreprenøren sine muligheter til å komme med tillegg vil være store, det er betydelig risiko for byggherre Møre og Romsdal fylkeskommune i prosjektet.

I større prosjekter vil vi ofte ha muligheten til å ta ut elementer i prosjektet dersom det skulle vise seg at risikoavsetningen er for liten. Dvs at man velger å i ikke gjennomfør enoe, i Nordøyvegprosjektet er det alt gjort. Det er ikke noe mer å hente, ergo er det langt mer alvorlig å redusere risikoavsetning.

2. 40 år tilbakebetaling for hurtigbåtmidler

Dette er strengt tatt en ordning som ikke finnes, men som statsråden har gitt klarsignal om at kan inngå som finansering. Det finnes ingen garantier for at dette vil vedvare i 40 år. Dette beløpet utgjør hele 864 millioner i samferdselsutvalgets finansieringsmodell. Da snakker vi om realverdi, dersom vi i tillegg regner dette i nominellmodell vil det utgjøre betydelig mer av finansieringen i prosjektet. Fylkesrådmann har lagt inn denne finansieringen de første 15 årene, fasit vet ingen, men her ligger det en risiko.

3. Fremtidige vedlikeholdskostnader

I en nominellmodell vil det selvfølgelig være en stor metodefeil å ta ut fremtidige vedlikeholdskostnader. Disse kostnadene må også prisjusteres i en slik modell, på samme måte som fremtidige fergekostnader må det.

4. Øke nedbetalingstida på lånene fra 30 til 40 år

Dette vil også ha med risiko å gjøre, dette øker selvfølgelig sårbarheten for rente økninger. I tillegg vil det øke prosjektets totale kostnader. Hva om rentene faktisk øker? Da vil det også fjerne en av de siste bufferne fylkeskommunen har igjen. Dette kan også stilles spørsmål ved om det er moralsk riktig å skyve en slik gjeld over på neste generasjon. En generasjon som kanskje ikke engang har egne biler?

Oppsummert - Det finnes ikke sikkerhetsventiler igjen i prosjektet!

Samferdselsutvalget legger inne en rekke premisser der beslutningen som helhet blir basert på håp og tro. Det er også mulig å basere beslutningen på en prioritering selvfølgelig, men å si at dette ikke vil ramme noe annet er feil!

I fylkeskommunen sitt totale budsjett utgjør samferdsel og videregående opplæring over 80 % av kostnadene. Fylkespolitikerne må uansett i løpet av neste periode redusere kostnader med omkring 150 millioner pr år som et minimum. Dersom de i tillegger vedtar Nordøyvegen, noe vi antar at de gjør, må man antagelig kutte med om lag 100 millioner utover dette. Totalt ca. 250 millioner hvert år.

Fylkeskommunen vil ha en gjeld på omkring 7,7 milliarder når Nordøyvegen er ferdig, en gigantisk gjeld som også BDO påpeker er alarmerende og ikke bærekraftig med dagens utgiftsnivå. De påpeker at investeringene ikke er bærekraftig uten Nordøyvegen! Hvordan skal enn da få midler til nødvendige investeringer som Ørsta, Gjermundnes, Sørsida i Ålesund, Stranda vgs, Tingvoll, Fræna osv. Er intensjonen å låne enda mer oppå dette? Ambisjonene og virkeligheten henger rett og slett ikke sammen – det er realiteten.

Hva skal prioriteres bort og har fylkeskommunen muligheten til det?

Svaret er nok at fylkeskommunen har muligheten til dette dersom enn er tydelig på prioriteringene og raskt iverksetter tiltak for å redusere kostnader.

Når vi ser på hva utdanning og samferdsel utgjør i det totale budsjettet til fylkeskommunen så er det helt utvilsomt at disse sektorene vil bli rammet av en slik innsparing. Noe av de grepene og innsparingene kan for all del være riktig. Det blir bare så veldig feil når enkelte parti sier at dette ikke skal berøre en eneste videregående skole.

Innsparingsbehovene vil bli og er så store at man må ta noe på struktur og kutte noe tjenester helt, ostehøvelprinsippet vil i et slikt tilfelle kun føre til at skattebetalerne får mindre kvalitet på fylkeskommunens sine tjenester.

Hva skal kuttes, personlig tror vi følgende vil være mest aktuelt:

Struktur på videregående skoler (nedleggelse av skoler / endret tilbud på den enkelte skole)

Utsettelse av trafikksikkerhetstiltak og vedlikehold i distriktene

Kutt i kollektivttilbud og økning av pris

Kutt i fergedrift

Kultur

Regional utvikling

Administrasjon

Så må man spørre oss selv - er vi villig til å gjøre dette når vi vet at de fleste av disse tiltakene vil ramme ungdom? Det er ikke så mye det er mulig å kutte på kultur, regional utvikling og administrasjon. Å kutte i regionalutvikling kan til og med hende vil føre til mindre bosetting og midler til fylket i den samme 40 års perioden.

Vår vurdering:

De som stemmer nei til Nordøyvegen legger mest vekt på konsekvensene de første 15 årene, ergo den fasen vi vet mest om. De som stemmer ja til Nordøyvegen antar vi legger mest vekt på verdi i et langsiktig perspektiv (20 +) år, ergo den perioden vi vet minst om.

Dette løftet er for stort for fylkeskommunen, vi har ikke likviditet til det. De som stemmer ja må i alle fall være tydelig i sine prioriteringer i etterkant. Vi fulgte møtet i fylkesutvalget - der stemte en gruppeleder for et parti først ja til Nordøyvegen. I saken etter, budsjettet for 2019. Sa vedkommende: «For vårt parti blir det i kommende budsjett viktig å prioritere utdanning!». En slik argumentasjon henger faktisk ikke sammen. De som stemmer nei, kan se ungdommen i øynene. Skulle de mot formodning bli et ja, så kreves det kraftige bortprioriteringer. Det kommer alle til å få et ansvar for, vi tror derimot ingen av forslagsstillerne vil ta det!

Arne Birger Silnes og Jan Arve Dyrnes, Hustadvika Arbeiderparti

--------

