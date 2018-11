Nye lavmål i striden om Nordøyvegen

Leserinnlegg

Debatten rundt nordøyvegprosjektet tek stadig nye vendingar. Eg kunne diverre ikkje vere til stades i Molde no sist måndag. Eg har likevel fått fleire referat frå forskjellige tilhøyrarar og kva skal eg seia anna enn at det er lite som overraskar lenger. Adgangsnekting til møtelokala og tryggleiksvakter grunna frykt for sikkerheita til politikarane, etter mitt syn ein rein maktdemonstrasjon. Samstundes verka ikkje alternativet tilhørarane fekk.

Eg synes no likevel at nok får vere nok. Debatten har hamna på nok eit lavmål som liknar på presidentvalkampar i store nasjonar langt borte, slik kan og vil vi ikkje ha det. Sunnmørsposten skreiv i dag den 21. november at Nordøyvegen skulle byggast med tru og håp, med bilete av fylkesrådmannen og fylkesordføraren som ser ut som han har selt smør og ikkje fått betaling. Jøye meg, begeret er ved å flyte heilt over.

Det er stor skilnad mellom budsjettala frå fylkesadministrasjonen og det som er lagt fram frå ein svært kompetent opposisjon, men innspela frå denne sida vert avviste av leiinga i fylket. Samstundes kunne folk som hadde vore i Molde på måndag fortelja at folk i staben rundt toppfigurane i fylkesadministrasjonen hadde fatta interesse for det som vart presentert. Tala viser klart ei rekkje oppsider som meir enn utliknar dei nedsidene administrasjonen har valt å fokusera på. Det vart stilt spørsmål om kvifor dette ikkje hadde vorte kommunisert tidlegare, sanninga er at fylkesrådmannen har avvist alle freistnadar på å få til eit møte med mellom andre styreformannen i Nordøyvegen. Kva er det dei er så redde for? Vidare kjem det fram at fylkesrådmannen har skreve brev til alle vidaregåande skular der konsekvensane av ei realisering av Nordøyvegen vert nød og død for fylkeskommunale utdanningsoppgåver i overskodeleg framtid. Innsparing i skulebudsjetta grunna færre skular etter at vegen er på plass har truleg ikkje vore tema og administrasjonen fekk eit einstemmig utdanningsutval med på å gå imot bygging av Nordøyvegen.

Skal alle framtidige vegprosjekt gjennom same skjærselden vert det lite vegar i framtida, kva skal vi då leva av? Kvar vert ungdomen som skal gå på dei fylkeskommunale skulane av? Kvaforslags regionutvikling er dette?

Vidare kunne fylkesordføraren medela på radioen i dag tidleg at dersom Nordøyvegen skal realiserast så må fylket ut og låne SJU KOMMA SJU MILLIARDAR. Alle som har fylgt med i denne saka veit at Nordøyvegen kostar under halvparten av dette så vinklinga i slike uttalar er på linje med debattnivået eg visar til ovanfor.

Elles finn eg det naudsynt å vise til uttalar frå ein økonomiprofessor som snakka om at vi kunne reise gratis med ferjene til evig tid for det same som Nordøyvegen vil kosta. Han kom rett nok attende i avisa med ei heilgardering dagen etter, men det er få som les dementi. Innlegget i Sunnmørsposten inneheldt ikkje så mykje som ei einaste talfesting eller anna underbyggjande argumentasjon.

Eg er ikkje professor og har ikkje skrevet noko om tal og hadde heller ikkje tenkt å gjere det, men ei lita samanlikning trengjer seg likevel på. Dersom vi tek kostnadane med Nordøyvegen og trekkjer ut bompengane set vi att med ein sum som i aller verste fall kan kome opp i 5 milliardar kroner. Sjølv om vi ikkje får einerett til bruken av vegen, skal eg vera storsinna og dela beløpet på 2700 øyingar. Over 40 år vert summen i litt i underkant av førtisjutusen kroner. Omlag det eg brukar på ferjebillettar årleg til dagpendling med bil.

Nordøyvege skal ikkje byggast med tru og håp, men hovudsakleg for bompengar, arbeidsgjevaravgift som industrien har valt å la gå inn i prosjektet, kommunale tilskot og tilskot frå fylket som allereie er vedtekne og midlar staten elles ville ha brukt til ferjer. Det store spørsmålet er korleis kan dette oppfattast som midlar som skal nyttast til skulebygging og andre fylkeskommunale oppgåver og korleis kan så mange ansvarlege i høge politiske tillitsverv ha unnlete å få med seg dette?

Einar Kjerstad

Øying og dagpendlar

