Galskap i bøtter og spann

Den virkelige galskapen er alle disse inkompetente menneskene som er satt til å leke med milliardbeløp når de beviselig mangler økonomiske evner. Når skal det stoppe? Fylkeskommunen har en skyhøy gjeld, denne vil bare øke og øke – og øke ... Man sitter nok og håper at Staten skal komme inn på et visst punkt å redde skuta fra å synke, inntil videre er det bare å bruke penger. Så reiser man til Oslo med en delegasjon (på første klasse, mon tro?) og klager sin nød for en minister og håper at det skal gjøre susen, men så lett er det altså ikke.

Det burde komme en lov eller en forskrift som sier noe om at man IKKE får lov til å begynne med noe som helst på et prosjekt før alle anbud er klare og pengene er på plass. Det er allerede gjort klar for tunneldriving flere steder der ute i havgapet, gapende hull i naturen er gjort klar. Men hvis nå Nordøyvegen blir stoppet i siste liten, så må sikkert disse tilbakeføres til slik naturen så ut før inngrepene.

Spørsmålet som melder seg da: Hvor mange millioner kroner har «våre folkevalgte» kastet vekk på INGEN VERDENS TING da?

Se dere rundt, det er manglende vedlikehold og dårlig veistandard overalt. Det finnes jo ikke penger, må vite. Jeg bor langs FV279 Storlandsvegen, her ute ligger det en trailer i grøfta omtrent ukentlig (nei, det er ikke alle som får bilde i avisa). Men finnes det penger til utbedring av nedslitte vegsluldre? Nei ... Men kan man fjerne ei ferge, så skal du se det ordner seg!

Hvis Nordøyvegen nå stoppes, så bør vi med stemmerett faktisk kreve en utredning av hvor mye midler som er brukt på dette prosjektet gjennom de siste årene. Det kan være nyttig ift. fremtidige prosjekter, og det kan være greit for Hvermannsen å faktisk få vite hvilket pengesluk et slikt mislykket prosjekt har vært. Det handler om prioriteringer, og en del av jobben dere er satt til er å prioritere riktig. Luftslott kontra veivedlikehold er tydeligvis et vanskelig valg, men for disse tresifrede millionene dere allerede har sløst vekk kunne man altså vedlikeholdt veldig mye vei her i fylket.

Jeg siterer økonomiprofessor Ola Grytten fra Sunnmørsposten 14.november:

– Her planlegger de et prosjekt som de ikke har råd til. De sitter i fella fordi de har lovet å bygge sambandet og fordi det allerede er brukt mye penger. De føler at det er umoralsk ikke å bygge

Mye rett i dette, men stopp galskapen nå! Å bosette seg på en øy er frivillig, det betyr ikke at du har krav på fergefri vei. Det samme med en viss større bedrift der ute, de drifter fordi de kan, ikke fordi logistikken er bedre der enn «innaskjærs». Det er tøffe prioriteringer, men flere milliarder på så få mennesker kan knapt rettferdiggjøres med mindre det finnes rikelig tilgang på midler, og det gjør det som kjent ikke.

Thomas Øyen

